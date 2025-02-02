تأثير الشيكات المرتجعة على الحسابات البنكية في الإمارات

علاوة على ذلك، علم أن البنوك/المؤسسات المالية المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة تلقت تعليمات من البنك المركزي بإغلاق الحساب الجاري لمدة عامين في حالة إرجاع أربعة شيكات (من الحساب) لعدم كفاية الأموال في سنة تقويمية معينة، وفي حالة تكرار ذلك، يتم إغلاق الحساب لمدة ثلاث سنوات. جاء ذلك في "الأسئلة والأجوبة حول التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية بشأن الأحكام المتعلقة بالشيكات الصادرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020 بتاريخ 27/9/2020، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية" الذي نشره البنك المركزي. يرجى الاطلاع على المقطع أدناه من الأسئلة والأجوبة.