تأثير الشيكات المرتجعة على الحسابات البنكية في الإمارات
السؤال: لقد ارتجعت شيكان مؤجلان لسداد الإيجار خلال الأشهر الستة الماضية لأنني نسيت الاحتفاظ بالمبلغ المطلوب في حسابي. وأخبرني المالك أن حسابي البنكي سيغلق في حالة ارتجاع شيك ثالث. فهل هذا صحيح؟ وهل يمكن للبنك أن يغلق حسابي بسبب ارتجاع الشيكات؟ وإذا تم إغلاق حسابي الحالي، فهل يمكنني فتح حساب جديد في بنك آخر؟ وما هو الرأي القانوني في هذا الأمر؟
الإجابة: فيما يتعلق بالجزء الأول من استفساراتك، فإن جميع البنوك ملزمة عند إبرام عقد (لفتح حساب جاري) مع العميل (أي حاملي الحساب المحتملين) بإبلاغ عملائها كتابيًا بالعواقب المترتبة على الشيكات المرتجعة والتي تشمل الرسوم وإغلاق الحساب الجاري و/أو التقرير السلبي لوكالة معلومات الائتمان المختصة (مكتب الاتحاد للائتمان). وهذا يتبع المادة 2.1.2.7 من المعايير التنظيمية التي تشكل جزءًا من لائحة حماية المستهلك (التعميم رقم 8 - 2020) الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي تنص على ما يلي:
بالنسبة للحسابات التي توفر تسهيلات دفتر الشيكات، يجب على المؤسسات المالية المرخصة إبلاغ المستهلكين كتابيًا بما يلي:
أ. أي حد لعدد الشيكات المسموح بها في دفتر الشيكات الخاص بهم؛ و
ب. الآثار المترتبة على الشيكات المرتجعة بما في ذلك الرسوم وإغلاق الحساب الجاري و/أو التقرير السلبي لوكالة معلومات الائتمان.
علاوة على ذلك، علم أن البنوك/المؤسسات المالية المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة تلقت تعليمات من البنك المركزي بإغلاق الحساب الجاري لمدة عامين في حالة إرجاع أربعة شيكات (من الحساب) لعدم كفاية الأموال في سنة تقويمية معينة، وفي حالة تكرار ذلك، يتم إغلاق الحساب لمدة ثلاث سنوات. جاء ذلك في "الأسئلة والأجوبة حول التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية بشأن الأحكام المتعلقة بالشيكات الصادرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020 بتاريخ 27/9/2020، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية" الذي نشره البنك المركزي. يرجى الاطلاع على المقطع أدناه من الأسئلة والأجوبة.
"وبالنسبة لتأثير ذلك على إصدار دفتر الشيكات، فإنه وفقاً لتعليمات المصرف المركزي، بالنسبة للأشخاص الذين يتم إرجاع أربعة شيكات لهم على الأقل بسبب عدم كفاية الرصيد، خلال فترة أقصاها سنة واحدة بين الشيك الأول والشيك الرابع، فإنه في هذه الحالة يجب إغلاق حساباتهم لمدة سنتين، وفي حالة تكرار ذلك يجب تمديد الفترة إلى ثلاث سنوات، واسترداد الشيكات المتبقية غير المستخدمة."
والجدير بالذكر أن الأسئلة والأجوبة صدرت بشأن المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020 بتاريخ 27/9/2020 بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993. وقد تم استبدال القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 بالكامل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 50/2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية. ومع ذلك، من الثابت أن البنوك المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة لها الحق في إغلاق الحسابات في حالات الشيكات المرتجعة.
لذلك، فيما يتعلق بما إذا كان بإمكان البنك إغلاق حسابك إذا ارتد "شيك ثالث" أو ما إذا كانت السياسة تتطلب من البنك إغلاق الحساب بعد إرجاع أربعة شيكات في غضون عام، فمن الحكمة أن تتصفح الشروط والأحكام الخاصة بحسابك الجاري (كما أصدرها البنك) للحصول على مزيد من الوضوح بشأن هذه المسألة. يمكنك أيضًا الاتصال بخط المساعدة للعملاء في البنك/مسؤول علاقات العملاء المعين لديك (حسب الاقتضاء) لفهم سياسات البنك الحالية والمطبقة بشأن هذا الموضوع.
أما فيما يتعلق بالجزء الثاني من استفساراتكم، فيمكن الرجوع إلى البيان الصحفي الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بعنوان "البنوك ستقيم الجدارة الائتمانية للعملاء مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قبل إصدار دفاتر الشيكات" بتاريخ 10 ديسمبر 2018، حيث يمكن ملاحظة الأحكام التالية (التي لا تحتاج إلى شرح).
"قبل إصدار دفاتر الشيكات للعملاء، أصبح من المطلوب من البنوك الآن إجراء فحوصات مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية (AECB) للتأكد من الجدارة الائتمانية لعملائها.
"يجب على البنوك أن تنصح عملائها بأن الشيكات المرتجعة بسبب عدم وجود رصيد كاف في الحساب سيتم تسجيلها لدى هيئة تنظيم الاتصالات وسوف تؤثر سلباً على الجدارة الائتمانية للعملاء."
وبناءً على ذلك، إذا تم إغلاق حسابك الجاري من قبل البنك الحالي الخاص بك بسبب الشيكات المرتجعة بسبب عدم كفاية الأموال، فسيتم الإبلاغ عن الأمر بشكل ثابت إلى AECB.
يرجى ملاحظة أن هذا قد يؤثر سلبًا على درجة جدارتك الائتمانية الإجمالية.
لذلك، إذا تقدمت لاحقًا بطلب إلى بنك آخر لفتح حساب جديد (مع تسهيلات دفتر الشيكات)، فإن هذا البنك (في مقابل طلبك) سوف يتحقق من درجة جدارتك الائتمانية لدى AECB - الأساس الذي قد يقبل البنك بموجبه أو يرفض طلب "فتح الحساب" الخاص بك.
من الممكن أيضًا، اعتمادًا على السياسات الداخلية للبنك، وتعليمات CBUAE (للبنك)، والقوانين المعمول بها وأساس درجة AECB الخاصة بك، أن يختار البنك فرض قيود معينة على استخدام الحساب، إذا اختار البنك قبول طلبك.
أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة أشيش ميهتا وشركاؤه. وهو مؤهل لممارسة القانون في دبي والمملكة المتحدة والهند. التفاصيل الكاملة لشركته موجودة على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى Legal View، صحيفة خليج تايمز، صندوق بريد 11243، دبي.