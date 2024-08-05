المطورون في دبي: مسؤولية الصيانة بعد تسليم العقار
سؤال : أتطلع للاستثمار في عقار قيد الإنشاء في دبي. هل سيكون المطور مسؤولاً عن إتمام العمل بمجرد الانتهاء من التسليم؟ في حال وجود أي عيوب في البناء مثل تسرب الأسطح وما إلى ذلك، هل سيكون المطور ملزماً بإصلاحها؟
الإجابة : في دبي، تنص المادة (40) (أ) و (ب) من القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في دبي على أن المطور مسؤول عن إصلاح أي عيوب في الأجزاء الهيكلية للعقار المشترك لمدة 10 سنوات من تاريخ استلام شهادة إتمام بناء، وعن إصلاح العيوب البسيطة لمدة سنة من تاريخ الحصول على شهادة إتمام البناء.
"المادة (40)"
أ. مع مراعاة الأحكام المنظمة لاتفاقيات المقاولين، المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، يظل المطور مسؤولاً، لمدة 10 سنوات من تاريخ الحصوله على شهادة إتمام البناء الذي قام بتطويره، عن معالجة أو تصليح أي عيوب في الأجزاء الهيكلية للعقار المشترك.
ب. سيظل المطور مسؤولاً، لمدة سنة واحدة من تاريخ تسليم الوحدة إلى المالك، عن إصلاح أو استبدال التركيبات المعيبة في العقار المشترك. وتشمل هذه التركيبات الأعمال الميكانيكية والكهربائية وتركيبات الصرف الصحي والمجاري والتركيبات المشابهة. وفي حالة امتناع المالك عن استلام وحدته لأي سبب من الأسباب، تبدأ فترة المسؤولية المذكورة أعلاه من تاريخ الحصول على شهادة إتمام البناء الذي قام المطور بتطويره.
بناءً على الأحكام المذكورة في القانون، إذا كنت تخطط لشراء عقار قيد الإنشاء بغرض الاستثمار، فإن المطور يظل مسؤولاً في حال الحاجة إلى أي إصلاحات، سواء كانت كبيرة أو بسيطة، للفترة المحددة بموجب القانون بعد الحصول على شهادة إتمام البناء.
ومع ذلك، يُنصح دائماً بتوقيع اتفاقية بيع بينك وبين المطور للعقار المذكور، حيث يتم ذكر جميع حقوق والتزامات كلا الطرفين بوضوح. في حالة مواجهة أي مشاكل من قبل أي طرف في المستقبل المنظور، يمكن النظر في شروط وأحكام اتفاقية البيع المتفق عليها لحل المشكلة.
أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة أشيش ميهتا وشركاه. وهو مؤهل لممارسة مهنة المحاماة في دبي والمملكة المتحدة والهند. التفاصيل الكاملة لشركته على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى Legal View، Khaleej Times، ص.ب. 11243، دبي.