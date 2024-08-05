المطورون في دبي: مسؤولية الصيانة بعد تسليم العقار

الإجابة : في دبي، تنص المادة (40) (أ) و (ب) من القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في دبي على أن المطور مسؤول عن إصلاح أي عيوب في الأجزاء الهيكلية للعقار المشترك لمدة 10 سنوات من تاريخ استلام شهادة إتمام بناء، وعن إصلاح العيوب البسيطة لمدة سنة من تاريخ الحصول على شهادة إتمام البناء.