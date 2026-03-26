المستشار الحايس: ارتياد مجاري السيول "إهمال جسيم" يستوجب المساءلة القانونية في الإمارات

سؤال- ما هي عقوبة ارتياد الأودية وأماكن جريان السيول خلافاً لتعليمات الجهات الرسمية؟

الإجابة- أكد المستشار القانوني محمد الحايس أن ارتياد الأودية وأماكن جريان السيول بالمخالفة للتحذيرات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية قد يعرّض صاحبه للمساءلة القانونية، ولا سيما إذا ترتب على هذا التصرف تعريض النفس أو الغير للخطر، أو وقوع إصابات أو وفيات، أو استدعاء فرق الإنقاذ وتعريضها لمخاطر إضافية أثناء أداء مهامها.

وأوضح الحايس أن القانون ينظر بجدية إلى مخالفة التعليمات الرسمية في الظروف الجوية الخطرة، باعتبار أن الإخلال بواجبات الحيطة والحذر يُعد من أبرز صور الخطأ القانوني، مشيراً إلى أن هذه الواجبات لا تقتصر على النصوص الصريحة فحسب، بل تمتد أيضاً إلى الالتزام بما تمليه اللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، وما استقر عليه السلوك السليم وفقاً للخبرة العامة والظروف المحيطة.

وأضاف أن المسؤولية الجزائية لا تقوم بمجرد ارتكاب الخطأ، وإنما تستلزم توافر ثلاثة أركان أساسية، هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما. وفي هذا الإطار، فإن تجاهل التحذيرات الرسمية في حالات خطرة، مثل السيول أو اضطراب البحر، قد يُعد قرينة واضحة على الإهمال الجسيم، خصوصاً إذا نتج عنه ضرر للغير أو تعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.