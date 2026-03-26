المستشار الحايس: ارتياد مجاري السيول "إهمال جسيم" يستوجب المساءلة القانونية في الإمارات

سؤال- ما هي عقوبة ارتياد الأودية وأماكن جريان السيول خلافاً لتعليمات الجهات الرسمية؟
الإجابة- أكد المستشار القانوني محمد الحايس أن ارتياد الأودية وأماكن جريان السيول بالمخالفة للتحذيرات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية قد يعرّض صاحبه للمساءلة القانونية، ولا سيما إذا ترتب على هذا التصرف تعريض النفس أو الغير للخطر، أو وقوع إصابات أو وفيات، أو استدعاء فرق الإنقاذ وتعريضها لمخاطر إضافية أثناء أداء مهامها.
وأوضح الحايس أن القانون ينظر بجدية إلى مخالفة التعليمات الرسمية في الظروف الجوية الخطرة، باعتبار أن الإخلال بواجبات الحيطة والحذر يُعد من أبرز صور الخطأ القانوني، مشيراً إلى أن هذه الواجبات لا تقتصر على النصوص الصريحة فحسب، بل تمتد أيضاً إلى الالتزام بما تمليه اللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، وما استقر عليه السلوك السليم وفقاً للخبرة العامة والظروف المحيطة.
وأضاف أن المسؤولية الجزائية لا تقوم بمجرد ارتكاب الخطأ، وإنما تستلزم توافر ثلاثة أركان أساسية، هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما. وفي هذا الإطار، فإن تجاهل التحذيرات الرسمية في حالات خطرة، مثل السيول أو اضطراب البحر، قد يُعد قرينة واضحة على الإهمال الجسيم، خصوصاً إذا نتج عنه ضرر للغير أو تعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.
وأشار إلى أن المادة (209) من قانون الجرائم والعقوبات تنص على الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم لكل من حرّض غيره على عدم الانقياد للقوانين أو حسّن أمراً يُعد جريمة، وهو ما قد ينطبق على من يشجع الآخرين على النزول إلى الأودية أو البحر أو خوض مواقع الخطورة أثناء صدور التحذيرات الرسمية.
وبيّن الحايس أن العقوبات قد تتدرج بحسب النتيجة المترتبة على الفعل، إذ تعاقب المادة (390) بالحبس والغرامة كل من اعتدى على سلامة غيره وأدى ذلك إلى مرضه أو عجزه، فيما تنص المادة (393) على الحبس والغرامة أو إحداهما لكل من تسبب بخطئه في وفاة شخص، وهي من صور القتل غير العمد الناتج عن الإهمال أو قلة الاحتراز. كما تعاقب المادة (394) على التسبب بخطأ في المساس بسلامة الغير، بينما تنص المادة (399) على معاقبة كل من يعرّض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم للخطر، حتى في حال عدم وقوع ضرر جسيم، متى كان الفعل في ذاته ينطوي على خطورة واضحة.
وشدد المستشار القانوني الحايس على أن التوجه إلى الأودية ومجاري السيول خلال هطول الأمطار، وإن بدا للبعض سلوكاً ترفيهياً أو بدافع حب المغامرة، قد يرتب مسؤولية قانونية متى أسفر عن إصابة أو وفاة أو تعريض حياة الآخرين وفرق الإنقاذ للخطر، مؤكداً أن التقيد بالإرشادات والتحذيرات الصادرة عن الجهات الرسمية امر تفرضه متطلبات وضروريات الحفاظ على السلامة العامة