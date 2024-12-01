الفصل التعسفي في دبي: الإجراءات القانونية وحقوق الموظف

بناءً على الأحكام القانونية المذكورة أعلاه، يمكنك تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين إذا شعرت أن صاحب العمل قد أنهى خدمتك دون سبب وجيه. ومع ذلك، قد يتعين عليك تقديم أدلة جوهرية تثبت أن الإنهاء كان تعسفيًا بطبيعته. قد تكون مستحقًا للتعويض على أساس الإنهاء التعسفي، إذا ثبت أن الإنهاء كان تعسفيًا، وفقًا للمادة 47 (2) من قانون العمل، ويخضع ذلك لتقدير وزارة الموارد البشرية والتوطين (إذا لم تتجاوز مطالباتك 50000 درهم). إذا لم يكن هناك تسوية ودية أو كان الأمر الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين غير مرضٍ، فيمكنك التفكير في متابعة الأمر من خلال المحكمة المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي لديها الاختصاص لحل الأمر.