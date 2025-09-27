العين: نهاية محتال حاول بيع فيلا مزيفة بدفع 150 ألف درهم

وفقًا لحكم المحكمة، كانت الإجراءات الجنائية قد أكدت سابقًا أن المدعى عليه استولى على الأموال بطريقة غير مشروعة عبر وسائل احتيالية، متظاهرًا ببيع الفيلا وتقديم مفاتيح مزورة. وقد استُند في الدعوى المدنية إلى الحكم الجنائي، الذي أصبح نهائيًا.