العمل بعد سن ال60 بالامارات متاح بضوابط محددة
سؤال: لقد عملت في مؤسسة مقرها دبي لمدة 12 عاماً.، وسأبلغ ال 58 عاماً هذا العام. ما هو سن التقاعد في دولة الإمارات ، وهل يمكنني الاستمرار في العمل في بعض الوظائف بعد هذا السن؟
الإجابة: لا يتضمن القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية اللاحقة أي شيء يتعلق بسن التقاعد للموظفين في الدولة.
وقد أجاز قانون العمل الحالي في الإمارات تطبيق أحكام قانون العمل السابق أي القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بتنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية الأخرى في مثل هذه الحالات وذلك بموجب المادة 73 (3) من قانون العمل الحالي والتي تنص على أن "تستمر القرارات واللوائح والقواعد المعمول بها قبل نفاذ أحكام هذا المرسوم بقانون في العمل بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا المرسوم إلى أن تستبدل بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون".
حيث أنه استناداً إلى أحكام قانون العمل الحالي، فإن القرار الوزاري رقم 52 لسنة 1989 بشأن القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في قسم تصاريح العمل فيما يتعلق بتوظيف العمالة غير الوطنية للعمل في دولة الإمارات يذكر أن سن التقاعد للموظفين الأجانب الذين يعملون في القطاع الخاص هو 60 عاماً. وذلك بموجب المادة 3 (ج) من القرار الوزاري رقم 52 لسنة 1989، والتي تنص على أنه "لا يجوز الموافقة على طلبات توريد العمالة غير الوطنية للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة إلا إذا كان الموظف المستقدم لا يقل عمره عن 18 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً. ويجوز التنازل عن الحد الأقصى للعمر إذا كان الموظف يتمتع بخبرة واسعة ونادرة في مجال تخصصه على أن تكون الوظيفة التي تم استقدامه للعمل بها في الدولة ذات أهمية اقتصادية ويوافق الوزير على هذا التنازل".
وبدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين، قبول طلبات الحصول على تصاريح عمل من الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 60 إلى 65 عاماً، وبالتالي رفع سن التقاعد من 60 إلى 65 عاماً. وبناء على ذلك، قد يصل سن التقاعد للموظفين العاملين في جهات القطاع الخاص في البر الرئيسي إلى 65 عاماً. ويجوز زيادة الحد الأقصى لسن التقاعد وهو 65 عاماً، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة عمل الفرد ومؤهلاته وخبراته، والتي تعتبر مهمة لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وتجاه الكيان الذي يعمل فيه هذا الموظف.
وبناءً على أحكام القانون المذكورة أعلاه، بمجرد تقاعدك كموظف لدى صاحب العمل الحالي، يمكنك الاستمرار في العمل في دولة الإمارات إذا حصلت على تصريح عمل من قبل جهة معينة في دولة الإمارات بناءً على خبرتك ومهاراتك في العمل. ومع ذلك، فإنه وفقاً لتقدير وزارة الموارد البشرية والتوطين أن تمنحك تصريح عمل بناءً على الطلب المقدم من صاحب العمل المحتمل.
* مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021
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