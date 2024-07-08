العمل بعد سن ال60 بالامارات متاح بضوابط محددة

حيث أنه استناداً إلى أحكام قانون العمل الحالي، فإن القرار الوزاري رقم 52 لسنة 1989 بشأن القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في قسم تصاريح العمل فيما يتعلق بتوظيف العمالة غير الوطنية للعمل في دولة الإمارات يذكر أن سن التقاعد للموظفين الأجانب الذين يعملون في القطاع الخاص هو 60 عاماً. وذلك بموجب المادة 3 (ج) من القرار الوزاري رقم 52 لسنة 1989، والتي تنص على أنه "لا يجوز الموافقة على طلبات توريد العمالة غير الوطنية للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة إلا إذا كان الموظف المستقدم لا يقل عمره عن 18 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً. ويجوز التنازل عن الحد الأقصى للعمر إذا كان الموظف يتمتع بخبرة واسعة ونادرة في مجال تخصصه على أن تكون الوظيفة التي تم استقدامه للعمل بها في الدولة ذات أهمية اقتصادية ويوافق الوزير على هذا التنازل".