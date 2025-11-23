"اتفافية الخدمة" تحكم العلاقة بين المدير والعامل المستقل وليس "عقد العمل" الرسمي

السؤال: أنا مدير في شركة تقع في بر دبي (المنطقة الرئيسية). إذا استأجرت عاملاً مستقلاً (Freelancer) لمشروع مدته ستة أشهر، هل يمكنني أن أطلب منه الحضور إلى المكتب؟ وما نوع علاقة العمل التي ستكون بيننا، فيما يتعلق بساعات العمل والإجازات وما إلى ذلك؟ يرجى تقديم المشورة.
الإجابة: في دولة الإمارات العربية المتحدة، يُعرّف نموذج العمل المستقل (Freelance) في المادة 8 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والتي تنص على ما يلي: "1. العمل الحر هو ترتيب عمل مستقل ومرن، يحقق بموجبه الشخص الطبيعي دخلاً من خلال تقديم خدماته لمدة زمنية محددة أو أداء مهمة أو تقديم خدمة معينة، سواء للأفراد أو المنشآت، ولا يُعتبر هذا الشخص الطبيعي عاملاً لدى أولئك الأفراد أو المنشآت بأي حال من الأحوال."
"2. يصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير، القرارات اللازمة لتحديد إجراءات وقواعد وآليات تسجيل العاملين المستقلين في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتوطين ، وللحصول على تصريح العمل وتجديده وإلغائه، بما يضمن تعزيز مرونة سوق العمل ومتطلباته."
علاوة على ذلك، تشير المادة 6 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل إلى أنواع تصاريح العمل وتصاريح العمل الحر، كما تنص المادة 6 (1) (ل) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 على:
"مع مراعاة أحكام المادة (6) من المرسوم بقانون، تحدد أنواع تصاريح العمل على النحو التالي:
تصريح العمل الحر: وهو التصريح الذي يصدر للأفراد الراغبين في العمل المستقل لحسابهم الخاص دون أن يكونوا مكفولين من قِبل مؤسسة أو صاحب عمل معين في الدولة ودون اشتراط وجود عقد عمل سارٍ، حيث يكسب الشخص الطبيعي المال من خلال تقديم خدماته لمدة محددة أو أداء مهمة أو تقديم خدمة معينة، سواء للأفراد أو المنشآت، ولا يُعتبر هذا الشخص الطبيعي عاملاً لدى أولئك الأفراد أو المنشآت بأي حال من الأحوال.
بناءً على الأحكام القانونية المذكورة أعلاه، يمكنك إبرام خطاب ارتباط رسمي أو اتفاقية خدمة تحدد بوضوح نطاق العمل والمخرجات والمواعيد الزمنية وشروط الدفع. إذا تم توظيف شخص كعامل مستقل دون تصريح عمل سارٍ صادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، فقد يُعتبر هذا التوظيف غير قانوني.
