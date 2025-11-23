"اتفافية الخدمة" تحكم العلاقة بين المدير والعامل المستقل وليس "عقد العمل" الرسمي

الإجابة: في دولة الإمارات العربية المتحدة، يُعرّف نموذج العمل المستقل (Freelance) في المادة 8 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والتي تنص على ما يلي: "1. العمل الحر هو ترتيب عمل مستقل ومرن، يحقق بموجبه الشخص الطبيعي دخلاً من خلال تقديم خدماته لمدة زمنية محددة أو أداء مهمة أو تقديم خدمة معينة، سواء للأفراد أو المنشآت، ولا يُعتبر هذا الشخص الطبيعي عاملاً لدى أولئك الأفراد أو المنشآت بأي حال من الأحوال."