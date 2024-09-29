الشارقة: زيادة الإيجار ممنوعة قبل مرور ثلاث سنوات
الأسئلة: أعيش في شقة في الشارقة منذ خمس سنوات، وكان مالك العقار يزيد الإيجار سنوياً. علمت للتو أن مالكي العقارات في الشارقة يمكنهم زيادة الإيجار بعد ثلاث سنوات فقط. يرجى توضيح القانون وما إذا كان مالك العقار يمكنه زيادة الإيجار لمدة خمس سنوات متتالية.
الإجابة: في الشارقة، لا يجوز لمالك العقار زيادة الإيجار إلا بعد مرور ثلاث سنوات من عقد الإيجار ما لم يتفق الطرفان على زيادة الإيجار، وإذا وافق المستأجر على زيادة الإيجار خلال هذه السنوات الثلاث، فلا يجوز لمالك العقار زيادة الإيجار مرة أخرى لمدة عامين إضافيين، وذلك بموجب المادة 16 من القانون رقم 5 لسنة 2024 بشأن إيجار العقارات في إمارة الشارقة.
"1- لا يجوز للمؤجر زيادة قيمة الإيجار المتفق عليه قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ بدء العلاقة الإيجارية ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على خلاف ذلك، وإذا وافق المستأجر على زيادة قيمة الإيجار قبل انقضاء ثلاث سنوات فلا يجوز للمؤجر زيادتها مرة أخرى إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الزيادة.
2- تكون الزيادة في القيمة الإيجارية بعد انقضاء المدد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بقيمة الأجرة العادلة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الأجرة العادلة وكيفية حسابها.
3- يجوز للمجلس (المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة) بقرار منه تعديل المدد المحددة في البند (1) من هذه المادة.
وبناءً على البند أعلاه، لا يجوز لمالك العقار زيادة الإيجار إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ عقد الإيجار ما لم يتفق الطرفان على ترتيب مختلف.
وبما أنك تعرضت لزيادات سنوية في الإيجار كل عام خلال السنوات الخمس الماضية، فيمكنك مناقشة هذه المسألة مع مالك العقار مباشرة. وإذا لزم الأمر، يمكنك اللجوء إلى بلدية الشارقة، التي تتولى التعامل مع النزاعات بين المؤجرين والمستأجرين. ومع ذلك، أصدر حاكم الشارقة مؤخرًا القانون رقم 6 لسنة 2024 بشأن إنشاء وتنظيم مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة، حيث سيتم في المستقبل الفصل في جميع النزاعات بين المؤجر والمستأجر في إمارة الشارقة.
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