الشارقة: زيادة الإيجار ممنوعة قبل مرور ثلاث سنوات

وبما أنك تعرضت لزيادات سنوية في الإيجار كل عام خلال السنوات الخمس الماضية، فيمكنك مناقشة هذه المسألة مع مالك العقار مباشرة. وإذا لزم الأمر، يمكنك اللجوء إلى بلدية الشارقة، التي تتولى التعامل مع النزاعات بين المؤجرين والمستأجرين. ومع ذلك، أصدر حاكم الشارقة مؤخرًا القانون رقم 6 لسنة 2024 بشأن إنشاء وتنظيم مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة، حيث سيتم في المستقبل الفصل في جميع النزاعات بين المؤجر والمستأجر في إمارة الشارقة.