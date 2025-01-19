الشارقة: حقوق المستأجرين في مواجهة زيادات الإيجار

الإجابة: في الشارقة، لا يجوز لمالك العقار زيادة الإيجار إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ عقد الإيجار، ما لم يتفق الطرفان على التغيير. وإذا وافق المستأجر على زيادة الإيجار خلال ثلاث سنوات، فلا يجوز لمالك العقار زيادة الإيجار مرة أخرى لمدة عامين من تاريخ الزيادة الأخيرة.