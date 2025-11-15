السجن المؤبد لرجل قتل صديقه في شجار عنيف بدبي

أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكم السجن المؤبد الصادر بحق رجل عربي أدين بقتل صديقه بعد شجار حاد وقع بينهما داخل مسكنه في منطقة جميرا. كما أمرت المحكمة بترحيل المدان بعد أن يقضي مدة محكوميته.
تعود تفاصيل القضية إلى أكتوبر 2022، حين أبلغت امرأة الشرطة عن جريمة قتل يُشتبه بوقوعها في شقة بمنطقة جميرا بيتش ريزيدنس. وكانت المرأة، وهي صديقة لكلٍّ من الضحية والمتهم، قد أخبرت المحققين أنها كانت قد زارت المشتبه به في المستشفى في وقت سابق من ذلك اليوم، وخلال الزيارة بدا عليه القلق وطلب منها أن تذهب إلى شقته لتتفقّد صديقهما المقرّب.
عندما وصلت إلى العنوان، هالها المنظر إذ وجدت الضحية ممددًا بلا حراك على الأرض، وجسده مغطى بالدماء وملفوفًا في أغطية السرير. سارعت على الفور إلى الاتصال بالشرطة للإبلاغ عما شاهدته.
وعندما وصل رجال الشرطة إلى موقع الحادث، وجدوا أدلة على وقوع شجار عنيف، بينما كان المشتبه به قد غادر المستشفى الذي كان يتلقى فيه العلاج، كما لم يكن موجودًا في مسكنه. وعلى الفور أطلقت الشرطة حملة بحث عنه واستدعت والده للتحقيق.
وأوضح الأب للمحققين أن سلوك ابنه تغيّر بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، وكشف أيضًا أنه في يوم الجريمة زار الضحية ابنه في المنزل، ونشبت بينهما مشادة كلامية حادة. وأضاف أنه غادر المنزل بعد فترة وجيزة من المشاجرة، لكنه تلقى لاحقًا مكالمة مقلقة من ابنه يعترف فيها بأنه اعتدى على صديقه الذي توفي نتيجة ذلك، كما أبلغه بأنه يعتزم الهروب من البلاد.
وبتحرك سريع، تمكنت الشرطة من تحديد مكان المشتبه به في أحد الفنادق بإمارة أخرى، حيث كان يستعد لمغادرة دولة الإمارات بمساعدة شقيقه. تم القبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة في دبي التي وجهت إليه تهمة القتل العمد.
وأصدرت محكمة الجنايات في دبي حكمها بإدانته والحكم عليه بالسجن المؤبد. وقد تم لاحقًا تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف، التي أقرّت الحكم الابتدائي وأمرت بترحيله بعد انتهاء مدة العقوبة.