السجن المؤبد لرجل قتل صديقه في شجار عنيف بدبي

تعود تفاصيل القضية إلى أكتوبر 2022، حين أبلغت امرأة الشرطة عن جريمة قتل يُشتبه بوقوعها في شقة بمنطقة جميرا بيتش ريزيدنس. وكانت المرأة، وهي صديقة لكلٍّ من الضحية والمتهم، قد أخبرت المحققين أنها كانت قد زارت المشتبه به في المستشفى في وقت سابق من ذلك اليوم، وخلال الزيارة بدا عليه القلق وطلب منها أن تذهب إلى شقته لتتفقّد صديقهما المقرّب.