الخطوات القانونية لاسترداد قرض من صديق في الإمارات

بالإضافة إلى ذلك، إذا فشل أي طرف في الوفاء بالتزاماته التعاقدية، يحق للطرف المتضرر إصدار إشعار رسمي للطرف المتخلف. بعد هذا الإشعار، يمكن للطرف غير المتخلف أن يختار المطالبة بتنفيذ العقد كما هو متفق عليه أو اختيار إلغاء (فسخ) العقد تماماً. تمت مناقشة هذا في المادة (272) (1) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي: "في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه".