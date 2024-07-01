الحقوق القانونية عند اكتشاف عيوب في سيارة مستعملة

ويجوز لك المطالبة بالتعويض عن ذلك بموجب الأحكام ذات الصلة من قانون حماية المستهلك. إذا واجهت أي مشاكل متعلقة بالسيارة، يمكنك أن تطلب من المالك / البائع تحمل تكلفة الإصلاحات. إذا لم يوافق البائع، يمكنك في البداية تقديم شكوى إلى إدارة حماية المستهلك وبدائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة التي تقيم فيها، أو حيث تمت عملية الشراء. إذا لم تتم التسوية ودياً، فيمكنك رفع دعوى ضد البائع في المحكمة ذات الاختصاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، للمطالبة بالتعويض النقدي المناسب.