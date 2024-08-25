الجمع بين إجازتي الأبوة والسنوية في الإمارات
السؤال: أعمل في شركة نقل بري في دبي وأريد أخذ إجازة أطول لدعم زوجتي بعد الولادة. ولكي أتمكن من القيام بذلك، أفكر في الجمع بين إجازة الأبوة وإجازتي السنوية. هل من الممكن أن أحصل على إجازة الأبوة والإجازة السنوية معًا؟ يرجى تقديم المشورة.
الجواب: في دولة الإمارات العربية المتحدة، يحق للموظفين الحصول على خمسة أيام عمل إجازة أبوية، ويجب عليهم استخدامها خلال ستة أشهر من تاريخ ولادة طفلهم.
وذلك وفقاً للمادة 32 (1) (ب) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والتي تنص على أن "يستحق الموظف إجازة مدفوعة الأجر لرعاية طفله (الأب أو الأم) الذي أنجب طفلاً لمدة خمسة أيام عمل، وذلك لرعاية طفله، وتؤخذ هذه الإجازة تباعاً أو بالتتابع خلال مدة ستة أشهر من تاريخ ميلاد الطفل".
كما يجب على الوالد الذي يطلب إجازة رعاية الطفل أن يقدم لصاحب العمل نسخة من شهادة ميلاد الطفل، وقد ورد هذا الشرط في المادة 21 (4) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي ينص على أنه "مع مراعاة أحكام المادة 32 من المرسوم بقانون، يستحق الموظف إجازة رعاية الطفل المنصوص عليها في المرسوم بقانون، شريطة أن يقدم ما يثبت ميلاد طفله".
يجوز للموظف الذي ينوي الحصول على إجازة رعاية الطفل أن يجمع بينها وبين الإجازة السنوية، وذلك وفقاً للمادة 21 (5) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022، والتي تنص على أنه "مع مراعاة أحكام المادة 32 من المرسوم بقانون، يجوز الجمع بين إجازة الحداد وإجازة رعاية الطفل والإجازة السنوية والإجازة بدون راتب".
بناءً على الأحكام القانونية المذكورة أعلاه، يحق لك بصفتك والدًا لطفل حديث الولادة الحصول على خمسة أيام عمل من الإجازة خلال ستة أشهر من ولادة طفلك. بالإضافة إلى ذلك، يجوز لك أيضًا الجمع بين إجازتك السنوية وإجازة الوالدين، طالما تم أخذ الإجازة السنوية أيضًا خلال فترة الستة أشهر التالية لولادة طفلك.
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