الجمع بين إجازتي الأبوة والسنوية في الإمارات

كما يجب على الوالد الذي يطلب إجازة رعاية الطفل أن يقدم لصاحب العمل نسخة من شهادة ميلاد الطفل، وقد ورد هذا الشرط في المادة 21 (4) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي ينص على أنه "مع مراعاة أحكام المادة 32 من المرسوم بقانون، يستحق الموظف إجازة رعاية الطفل المنصوص عليها في المرسوم بقانون، شريطة أن يقدم ما يثبت ميلاد طفله".