التكنولوجيا الذكية تختصرالمحاكمات بأبوظبي إلى 40 يوماً

ونجحت الدائرة العام الماضي في تقليص مدة الفصل في القضايا إلى 40 يوماً في محاكم الدرجة الأولى و34 يوماً في محاكم الاستئناف.

وعزا عبدالله زهران مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في دائرة القضاء بأبوظبي تقليص فترات التقاضي إلى الأنظمة المبتكرة التي أدخلتها الدائرة واستخدام التكنولوجيا المتقدمة لضمان سلاسة الإجراءات.