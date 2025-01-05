التسجيل كمترجم قانوني للعقود والأوراق القضائية بالإمارات
تعتبر الترجمة أمراً لا غنى عنه في المجتمعات المتنوعة ثقافياً مثل الإمارات العربية المتحدة، حيث يتواصل ويتفاعل المقيمون من مختلف أنحاء العالم باستمرار.
إلى جانب الاتصالات اليومية، تتطلب الإجراءات القانونية ترجمات دقيقة ومتقنة لتجنب الأخطاء المكلفة. فالأخطاء في الترجمة لا يمكن أن تعطل العمليات القانونية فحسب، بل إنها تؤدي أيضًا إلى أحكام خاطئة بناءً على معلومات تم تفسيرها بشكل خاطئ أو ترجمتها بشكل غير دقيق.
غالبًا ما يسعى المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة غير الناطقين بالعربية إلى الحصول على ترجمات للعقود والإجراءات القانونية وأوراق المحكمة، وتدرج وزارة العدل المترجمين الذين يمكن الاتصال بهم لتقديم هذه الخدمة.
فإذا كنت خريج ترجمة وترغب في التسجيل في الوزارة، فإليك كيفية القيام بذلك:
المستندات المطلوبة
- شهادة جامعية معترف بها في دولة الإمارات العربية المتحدة
- - شهادة خبرة (لا تقل عن 5 سنوات للمغتربين)
- موافقة من مكان العمل
- شهادة اللياقة الصحية
- شهادة تأمين المسؤولية المهنية لمدة 3 سنوات
المدة والرسوم
وتستغرق الخدمة 65 يوماً لإكمالها ويتعين على المتقدمين دفع مبلغ 3000 درهم.
خطوات
- قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة www.moj.gov.ae أو تطبيقها الذكي
- قم بالتسجيل على الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي، ثم قم بتعبئة الطلب الإلكتروني ودفع الرسوم المطلوبة
- احصل على بطاقة مترجم