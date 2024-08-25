التخطيط المالي والمعيشي قبل الطلاق في الإمارات

يجوز أن يشمل العقد أو يتم إبرامه على أساس الموضوعات التالية، وفقًا للمادة 26 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة: الأموال، سواء كانت منقولة أو عقارية، والأشياء الملموسة أو غير الملموسة، والمنافع المرتبطة بالأموال، والأعمال أو الخدمات المعينة، وأي أمر آخر لا يحظره القانون أو يخالف النظام العام والآداب.