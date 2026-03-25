الإمارات: موافقة الموظف "الخطية" شرطٌ إلزامي لأي تغيير في الامتيازات

أسئلة: شركتي في بر الشارقة تمر ببعض المشاكل المالية. قيل لي إنهم سيعطون بعض الموظفين خيارين: تخفيض الراتب أو إجازة بدون أجر. أردت فقط أن أفهم مدى قانونية هذه الخيارات. ماذا يحدث إذا رفضت كليهما؟ هل يمكن أن يُطلب مني المغادرة؟

الإجابة: بناءً على استفساراتك، فإن أحكام قانون العمل الإماراتي والقرارات اللاحقة سارية.

في الإمارات، يحق للموظف الحصول على الراتب ومزايا الإجازات القانونية وفقًا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل (“قانون العمل”).

بموجب المادة 22 (2) من قانون العمل، يجب على صاحب العمل دفع الراتب للموظف وفقًا لعقد العمل المبرم بين صاحب العمل والموظف واللوائح المعمول بها.

“2. يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر لموظفيه في مواعيد استحقاقها وفقاً للأنظمة المعتمدة من الوزارة والشروط والضوابط والإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون."

علاوة على ذلك، تنص المادة 29 من قانون العمل على الإجازة السنوية بأجر كامل وتذكر ما يلي:

“مع عدم الإخلال بحقوق الموظف المكتسبة عن الفترة السابقة لتاريخ نفاذ أحكام هذا المرسوم بقانون، يستحق الموظف إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن:

أ. ثلاثين يوماً عن كل سنة من خدمته الممتدة.”

وبناءً عليه، يُطلب من صاحب العمل منح إجازة قانونية مدفوعة الأجر لموظفيه وفقًا لما ينص عليه قانون العمل، وأي تعديل للإجازة بدون أجر أو أي تخفيض في الراتب يتطلب موافقة خطية من الموظف وتعديل عقد العمل وفقًا للوائح المعمول بها.

علاوة على ذلك، فإن الصعوبات المالية التي يواجهها صاحب العمل لا تعفيه بحد ذاتها من التزاماته التعاقدية تجاه موظفيه.

وفقًا للأحكام المذكورة أعلاه من القانون، بينما تسمح المادة 43 من قانون العمل لصاحب العمل بإنهاء خدمة الموظف لسبب وجيه عن طريق تقديم فترة الإشعار المطلوبة، فإن مجرد رفض الموظف قبول تخفيض مؤقت في الراتب أو إجازة غير مدفوعة الأجر قد لا يبرر، بحد ذاته، الإنهاء، خاصة إذا كان الموظف يرغب في الاستمرار في العمل بموجب الشروط التعاقدية القائمة.

وبناءً عليه، قد يقترح صاحب العمل الذي يواجه قيودًا مالية بدائل مثل تخفيض الرواتب أو الحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر، ولكن مثل هذا الاقتراح سيتطلب موافقة الموظف’.

في غياب هذه الموافقة، قد يتوقع الموظف أن يستمر صاحب العمل في العمل وفقًا للشروط التعاقدية القائمة أو يشرع في الإنهاء بما يتوافق مع قانون العمل، بما في ذلك تقديم فترة إشعار وتسوية جميع المستحقات القانونية المطبقة.

القوانين المعمول بها:

مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل

مرسوم بقانون اتحادي رقم 51 لسنة 2023 بشأن إعادة الهيكلة المالية والإفلاس