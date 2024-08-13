الإمارات :لوائح جديدة لتسريع حل منازعات العمالة المنزلية

وبموجب السياسة الجديدة، سيتم رفع جميع النزاعات المتعلقة بالعمالة المنزلية إلى المحكمة الابتدائية - بدلاً من محكمة الاستئناف - كملاذ أخير، ولا تصل القضية إلى المحكمة إلا إذا لم يتم التوصل إلى تسوية ودية مع وزارة الموارد البشرية والتوطين.