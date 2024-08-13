الإمارات :لوائح جديدة لتسريع حل منازعات العمالة المنزلية
أعلنت السلطات الإماراتية، الثلاثاء، عن تطبيق لوائح جديدة على النزاعات بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل وشركات التوظيف.
وترد تفاصيل هذه اللوائح في مرسوم بقانون اتحادي جديد، بحيث يعدل أجزاء معينة من قانون العمالة المنزلية في الدولة.
وبموجب السياسة الجديدة، سيتم رفع جميع النزاعات المتعلقة بالعمالة المنزلية إلى المحكمة الابتدائية - بدلاً من محكمة الاستئناف - كملاذ أخير، ولا تصل القضية إلى المحكمة إلا إذا لم يتم التوصل إلى تسوية ودية مع وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وتهدف اللوائح الجديدة إلى تسريع عملية حل النزاعات وهي متوافقة مع التغييرات التي طرأت على قانون العمل على نطاق أوسع.
وللوزارة الحق في حل نزاعات العمالة المنزلية إذا لم يتجاوز إجمالي المبلغ المطالب به 50 ألف درهم أو إذا كان النزاع يتعلق بعدم الالتزام بقرار سابق صادر عن الوزارة.
إذا لم يتم التوصل إلى تسوية ودية خلال الإطار الزمني المحدد يجب على وزارة الموارد البشرية والتوطين إحالة النزاع إلى المحكمة الابتدائية.
يحق لأي طرف من أطراف النزاع رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية للطعن في قرار الوزارة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار ويعتبر حكم المحكمة الابتدائية في هذه القضية نهائياً ويترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ قرار الوزارة.