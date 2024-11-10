الإمارات: شروط استقالة الموظف خلال فترة الاختبار
السؤال: أعمل في شركة برية في دبي وأنا تحت فترة الاختبار. ما هي الإجراءات التي يجب علي اتباعها للاستقالة من وظيفتي؟ هل أحتاج إلى تقديم فترة إشعار؟ كما أنني وقعت على بند عدم المنافسة. هل ينطبق هذا حتى أثناء فترة الاختبار؟ أم يمكنني تولي وظيفة مماثلة في شركة أخرى؟
الإجابة: الموظف الذي ينوي الاستقالة خلال فترة الاختبار في دولة الإمارات العربية المتحدة والانضمام إلى صاحب عمل جديد بعد ذلك يحتاج إلى إخطار صاحب العمل الحالي قبل شهر واحد.
يلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الحالي عن تكاليف الاستقدام أو التعاقد، وذلك وفقاً للمادة 9 (3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والتي تنص على: "يجب على العامل الذي ينوي الانتقال إلى صاحب عمل آخر في الدولة خلال فترة الاختبار أن يخطر صاحب عمله الحالي كتابة قبل شهر على الأقل من تاريخ نيته إنهاء العقد، وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأول عن تكاليف الاستقدام أو التعاقد".
علاوة على ذلك، تنص المادة 12 (5) (ب) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل على أنه يُعفى الموظف من شرط عدم المنافسة في الحالات التالية:
"إذا تم إنهاء العقد خلال فترة الاختبار."
استناداً إلى أحكام القانون المذكورة أعلاه، قد يتعين عليك تقديم إشعار لمدة شهر إلى صاحب العمل الخاص بك إذا كنت تنوي الانضمام إلى صاحب عمل جديد في دولة الإمارات العربية المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، قد لا ينطبق اتفاق عدم المنافسة الذي وقعته إذا انضممت إلى صاحب عمل جديد يقوم بأنشطة مماثلة لأنشطة صاحب عملك الحالي لأنك استقلت من صاحب عملك الحالي أثناء وجودك في فترة الاختبار.
ومع ذلك، فمن المستحسن أن تقوم بمراجعة تفاصيل عقد العمل الخاص بك لمعرفة أي أحكام إضافية.
أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة أشيش ميهتا وشركاؤه. وهو مؤهل لممارسة القانون في دبي والمملكة المتحدة والهند. التفاصيل الكاملة لشركته موجودة على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى Legal View، صحيفة خليج تايمز، صندوق بريد 11243، دبي.