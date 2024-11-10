الإمارات: شروط استقالة الموظف خلال فترة الاختبار

يلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الحالي عن تكاليف الاستقدام أو التعاقد، وذلك وفقاً للمادة 9 (3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والتي تنص على: "يجب على العامل الذي ينوي الانتقال إلى صاحب عمل آخر في الدولة خلال فترة الاختبار أن يخطر صاحب عمله الحالي كتابة قبل شهر على الأقل من تاريخ نيته إنهاء العقد، وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأول عن تكاليف الاستقدام أو التعاقد".