الإمارات: رمضان وحقوق الموظفين في ساعات العمل الإضافية
سؤال: خلال شهر رمضان يتم تخفيض ساعات العمل لموظفي القطاع الخاص ساعتين، صحيح؟ هل هناك استثناءات لذلك؟ إذا لم يلتزم صاحب العمل، هل يمكنني تقديم شكوى؟ كيف يتم احتساب ساعات العمل الإضافي خلال الشهر الفضيل، خاصة للموظفين العاملين في الشركات البرية في دبي؟ يرجى تقديم المشورة.
الإجابة: في دولة الإمارات العربية المتحدة، يحق للموظفين تخفيض ساعات عملهم بواقع ساعتين يوميًا خلال شهر رمضان المبارك. وينص على هذا التخفيض المادة 17(4) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن علاقات العمل، كما تدعمه المادة 15(2) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
وينص القانون على وجه التحديد على ما يلي:
"مع مراعاة أحكام المادة 17 من المرسوم بقانون:"
"تُخفَّض ساعات العمل العادية ساعتين خلال شهر رمضان المبارك."
علاوة على ذلك، قد يكون للموظف الحق في الحصول على أجر إضافي عن ساعات العمل الإضافية، إذا طلب صاحب العمل من الموظف العمل الإضافي، وذلك وفقًا للمادة 19 من قانون العمل، والتي تنص على:
"1. يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية بشرط ألا تزيد على (2) ساعتين في اليوم، ولا يجوز تشغيل العامل أكثر من هذه الساعات إلا وفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وفي كل الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ساعات العمل على (144) مائة وأربع وأربعين ساعة في (3) ثلاثة أسابيع.
2. إذا كانت ظروف العمل تتطلب تشغيل العامل لساعات تزيد على ساعات العمل العادية، فإن هذه الساعات الإضافية تعتبر عملاً إضافياً يدفع للعامل عنها راتبه الأساسي عن ساعات عمله العادية مضافاً إليه مكافأة لا تقل عن 25% من ذلك الراتب.
3. إذا اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل ساعات إضافية بين الساعة العاشرة مساءً والرابعة صباحاً، فيتعين دفع راتبه الأساسي عن ساعات عمله العادية مضافاً إليه علاوة لا تقل عن 50% من ذلك الراتب، ولا تسري هذه الفقرة على العاملين بنظام المناوبات.
4. إذا اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل في يوم الراحة المحدد في عقد العمل أو نظام العمل الداخلي وجب تعويضه بيوم راحة بديل أو دفع راتبه الأساسي عن ساعات عمله العادية مضافاً إليه مكافأة لا تقل عن 50% من الأجر.
5. لا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومين متتاليين للراحة باستثناء العاملين باليومية.
علاوة على ذلك، إذا كان الموظف يشغل منصبًا إداريًا أو إشرافيًا، فقد لا يكون مستحقًا لأي أجر إضافي عن ساعات العمل الإضافية، وذلك وفقًا للمادة 15 (4) (ب) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022، والتي تنص على:
"يستثنى من الأحكام المتعلقة بالحد الأقصى لساعات العمل الفئات التالية":
ب. الأشخاص الذين يشغلون وظائف إشرافية إذا كانت هذه الوظائف تمنحهم صلاحيات صاحب العمل.
استناداً إلى أحكام القانون المذكورة أعلاه، قد يكون من حقك كموظف الحصول على أجر إضافي مقابل العمل الإضافي إذا عملت لساعات إضافية بخلاف ساعات العمل العادية خلال فترة رمضان.
علاوة على ذلك، إذا كنت في منصب إداري أو إشرافي، فقد لا يحق لك الحصول على أجر مقابل العمل الإضافي.
إذا لم يقم صاحب العمل بتخفيض ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك أو لم يوافق على دفع أجر العمل الإضافي لك، فيمكنك تقديم شكوى ضد صاحب العمل إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين. بعد تقديم الشكوى، قد تتواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين مع صاحب العمل للتأكد من الالتزام بلوائح العمل خلال شهر رمضان.
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