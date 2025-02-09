الإمارات: رمضان وحقوق الموظفين في ساعات العمل الإضافية

علاوة على ذلك، إذا كان الموظف يشغل منصبًا إداريًا أو إشرافيًا، فقد لا يكون مستحقًا لأي أجر إضافي عن ساعات العمل الإضافية، وذلك وفقًا للمادة 15 (4) (ب) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022، والتي تنص على: