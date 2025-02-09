الإمارات: خيارات البنوك القانونية ضد المتعثرين في سداد مستحقات بطاقات الائتمان

قد يكون من الحكمة أن تتوجه إلى البنك المصدر أو المؤسسة المالية، وتقدم قضيتك إذا كان هناك أي سبب قوي يمنعك من الدفع، وتطلب الإغاثة من حيث تسوية هذه المستحقات على أقساط، وتسعى للحصول على إعفاء من دفع الفائدة الجزائية قبل المضي قدمًا في رفع دعوى قضائية ضدك.