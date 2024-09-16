الإمارات: حقوق الموظف في المطالبة بفارق بدل التعليم

"يجب أن يتضمن عقد العمل المعلومات التالية: اسم وعنوان صاحب العمل، واسم العامل وجنسيته وتاريخ ميلاده، مع الوثائق التي تثبت هويته ومؤهلاته. كما يجب تحديد الوظيفة أو المهنة التي سيشغلها العامل، وتاريخ بدء العمل، ومكان العمل، وساعات العمل، وأيام الراحة الأسبوعية، وفترة التجربة إن وجدت. كذلك، يجب أن يشمل العقد مدة العمل، والأجر المتفق عليه، بما في ذلك المزايا والبدلات، ومستحقات الإجازات السنوية، وفترة الإشعار وإجراءات إنهاء العقد. إضافة إلى ذلك، يجب إدراج جميع البيانات الأخرى التي تحددها الوزارة لتنظيم العلاقة بين الطرفين."