الإمارات: حقوق الموظفين عند تغيير مهامهم دون موافقتهم

بناءً على الأحكام المذكورة أعلاه من القانون، إذا طلب منك صاحب العمل القيام بعمل يختلف بشكل كبير عن العمل المنصوص عليه في عقد العمل الخاص بك، فيجب على صاحب العمل الحصول على موافقتك الكتابية للقيام بهذا التغيير في العمل. ومع ذلك، يجوز لصاحب العمل أن يطلب منك القيام بعمل يختلف بشكل أساسي عن العمل المخصص لك فقط في حالة الطوارئ، ويجب ألا تتجاوز هذه المهام 90 يومًا. ومع ذلك، يجب على صاحب العمل الاستثمار في تطوير مهاراتك من خلال التدريب. ومع ذلك، لا يجوز لصاحب العمل إجبارك على القيام بمهام جديدة دون موافقتك. إذا شعرت بضغوط من صاحب العمل لأداء مهام خارج نطاق عقدك الأصلي، بما في ذلك التهديد أو الإكراه، فيمكنك الاستقالة على الفور.