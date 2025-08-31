حاملو الإقامة الذهبية: مرونة الانتقال المهني في الإمارات

السؤال:

لقد كنت أعمل في إحدى الشركات في دبي على مدى السنوات السبع الماضية. وفي العام الماضي، استثمرت في عقار في الإمارة، وهو ما أتاح لي الحصول على الإقامة الذهبية. وقد تلقيت الآن عرض عمل من شركة أخرى مقرها دبي. ما هي الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالتأشيرة والوثائق إذا قررت قبول هذه الوظيفة الجديدة؟