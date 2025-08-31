حاملو الإقامة الذهبية: مرونة الانتقال المهني في الإمارات

السؤال:
لقد كنت أعمل في إحدى الشركات في دبي على مدى السنوات السبع الماضية. وفي العام الماضي، استثمرت في عقار في الإمارة، وهو ما أتاح لي الحصول على الإقامة الذهبية. وقد تلقيت الآن عرض عمل من شركة أخرى مقرها دبي. ما هي الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالتأشيرة والوثائق إذا قررت قبول هذه الوظيفة الجديدة؟
الجواب:
بصفتك حامل إقامة ذهبية، يُسمح لك بمزاولة العمل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. وينسجم هذا مع نص المادة (7) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، ومع المادة (6/1/ي) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022، والتي جاء فيها:
تصريح حاملي التأشيرة الذهبية: يتم إصدار هذا النوع من التصاريح بناءً على طلب المنشأة المسجلة لدى الوزارة والتي ترغب في توظيف موظف يحمل تأشيرة ذهبية في الدولة.
بمعنى آخر، على الرغم من أن إقامتك الذهبية تجعلك مقيماً على كفالتك الشخصية، إلا أن صاحب العمل الجديد ما يزال ملزماً بالتقدّم للحصول على تصريح عمل من أجل أن تتمكّن من العمل لديه بصفة قانونية.
إحدى المزايا المهمة هي أن الموظف الحاصل على الإقامة الذهبية في الإمارات معفى من القيد المعتاد الذي يمنع الموظفين من الحصول على تصريح عمل جديد بعد إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة. وقد تم التأكيد على هذا الاستثناء في المادة (11/3) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022، حيث ورد ما يلي:
مع مراعاة أحكام البنود (4) و(6) من المادة (9) من قانون العمل، يجوز للوزارة إعفاء بعض الموظفين من عدم منح تصريح عمل وفقاً للقواعد التالية:
"الموظف حامل للتأشيرة الذهبية."
المستندات المطلوبة للحصول على تصريح عمل عبر وزارة الموارد البشرية والتوطين لحاملي الإقامة الذهبية وذلك استناداً إلى القرار الإداري رقم 38 لسنة 2022 بشأن الإرشادات الخاصة بتنفيذ القرار الوزاري رقم 46 لسنة 2022 المتعلق بتصاريح العمل، وعقود العمل، وخطابات العرض الوظيفي:
صورة ملونة واضحة مع خلفية بيضاء
سخة من جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مرفقاً بها نسخة من الإقامة الذهبية السارية.
عقد عمل معتمد صادر من الوزارة، متضمن توقيع كل من صاحب العمل والموظف.
الشهادات الأكاديمية حسب مستويات المهارة (مع وجوب التصديق من وزارة الخارجية والتعاون الدولي):
مستويات المهارة (1 و 2): درجة البكالوريوس أو أعلى موثقة من الجهات المختصة؛
مستوى المهارة (3 و 4): دبلوم أو أعلى - موثق من الجهات المختصة
المستوى المهاري (5): شهادة الثانوية العامة - موثقة من الجهات المختصة
يتم استبعاد الشهادات الصادرة عن الدولة
5. رخصة مهنية صادرة من الجهة المختصة، مثال: طبيب، ممرض، إلخ (رخصة مهنية صادرة من وزارة الصحة - دائرة الصحة)/معلم، مساعد معلم (وزارة التربية والتعليم - هيئة المعرفة (دبي) - مجلس أبوظبي للتعليم - مجلس الشارقة للتعليم)، مدرب لياقة بدنية (هيئة الشباب والرياضة)/محامٍ (وزارة العدل).
بما أنك تحمل تأشيرة ذهبية، فلا حاجة لتغيير تأشيرة إقامتك عند الانتقال إلى وظيفة جديدة، لأنك تعمل على كفالتك. بمجرد إلغاء صاحب عملك الحالي تصريح عملك الحالي، يمكن لصاحب عملك المحتمل التقدم بطلب للحصول على تصريح جديد بعد توقيع عقد العمل.
آشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة آشيش ميهتا وشركاه. وهو مؤهل لممارسة المحاماة في دبي والمملكة المتحدة والهند. للاطلاع على تفاصيل شركته، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى Legal View، صحيفة خليج تايمز، ص.ب. 11243، دبي.