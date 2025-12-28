الإمارات: تقسيم ممتلكات المغتربين بعد الطلاق

وفقًا للنص المذكور أعلاه من القانون، عند الطلاق، لن يكون للزوجة عمومًا حقوق ملكية أو إقامة تلقائية في فيلا مسجلة فقط باسم زوجها. ومع ذلك، إذا كانت قد ساهمت ماليًا في الرهن العقاري، فقد يحق لها طلب استرداد تلك المبالغ من خلال الإجراءات القانونية. يمكنك الحصول على مشورة قانونية إضافية من مستشار مؤهل في الإمارات العربية المتحدة.