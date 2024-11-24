الإمارات: تعويض إضافي عن تأخير تسوية التأمين على السيارة
سؤال: منذ ثلاثة أشهر تعرضت سيارتي لحادث واعتبرته شركة التأمين "خسارة كلية". ومنذ شهرين عرضوا علي تعويضًا قدره 20 ألف درهم، ولكنني لم أتلق المبلغ بعد. فهل يمكنني المطالبة بتعويض إضافي في ظل هذا التأخير؟
الجواب: رداً على استفساركم، يتم تطبيق أحكام قرار هيئة التأمين ووثيقة التأمين الموحدة للمركبات الآلية ضد الفقد والتلف الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
في دولة الإمارات العربية المتحدة، في حالة وقوع حادث، يجب استبدال المركبة المتضررة إذا اعتبرت خسارة كلية، ما لم يطلب المؤمن له الحصول على المبلغ المعادل نقدًا، وفي هذه الحالة يجب أخذ طلب المؤمن له بعين الاعتبار من قبل الشركة، وذلك وفقًا للفصل الثاني، المادة 2 (ج) من وثيقة التأمين الموحدة للمركبات الآلية ضد الفقد والتلف الصادرة بموجب لائحة وثائق التأمين الموحدة للمركبات الآلية بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016:
"الفصل الثاني: التزامات شركة التأمين"
2. عند وقوع حادث، يجب على الشركة:
ج. استبدال المركبة المتضررة في حالة الخسارة الكلية، ما لم يطلب المؤمن له من الشركة دفع المبلغ نقداً، وفي هذه الحالة تلتزم الشركة بالاستجابة لطلب المؤمن له.
كما يجب على شركة التأمين في حالة الخسارة الكلية للمركبة سداد التعويض خلال 15 يوماً من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة، وفي حال تأخر شركة التأمين عن سداد التعويض لمدة تزيد على 15 يوماً من تاريخ استلام المستندات المطلوبة، دون إبداء أسباب مقنعة لكل من المتضرر والهيئة، فإنه يجوز لشركة التأمين تعويض المستفيد عن أي تكاليف تكبدها بسبب هذا التأخير، وذلك وفقاً للمادة 7 من قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 25 لسنة 2016 بشأن تنظيم وثائق التأمين الموحدة للمركبات.
"في حالة الخسارة الكلية للمركبة، تلتزم الشركة بما يلي:
1. سداد مبلغ التعويض فوراً، حسب مقتضى الحال، وفقاً للسياسة المتبعة في هذا الشأن، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ استكمال مستندات المطالبة.
2. إذا تأخرت الشركة في تسوية المطالبة لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها مستندات المطالبة المستوفاة دون إبداء مبررات مقنعة للمتضرر والهيئة، تلتزم الشركة بتعويض المستفيد من التغطية المنصوص عليها في وثيقة التأمين عن أية تكاليف يتكبدها نتيجة حرمانه من المركبة المتضررة.
3. دفع تعويض عن قيمة المركبة الآلية حسب الاتفاق بين الشركة والمؤمن له في وثيقة التأمين ضد الخسارة والتلف.
4. يتم التعويض على أساس حساب القيمة السوقية للمركبة الآلية عن الأضرار التي تغطيها وثيقة تأمين المركبة الآلية ضد المسؤولية المدنية، من قبل خبير أو بتحديد القيمة المتوسطة لثلاثة عروض من معارض المركبات الآلية المرخصة في الدولة.
وفقًا لأحكام القانون ذات الصلة، يتعين على شركة التأمين تسوية التعويض عن الخسارة الكلية في غضون 15 يومًا من استلام جميع مستندات المطالبة المطلوبة. ومع ذلك، نظرًا لأن دفع التعويض الخاص بك تأخر لأكثر من شهرين دون تفسير معقول، فقد يحق لك الحصول على تعويض إضافي عن أي تكاليف تكبدتها بسبب هذا التأخير.
لمعالجة هذه المشكلة، يمكنك أن تبدأ بالاتصال بشركة التأمين الخاصة بك لطلب توضيح للتأخير. إذا لم تكن راضيًا عن الرد، فيمكنك التوجه إلى هيئة التأمين في الإمارات العربية المتحدة لطلب حل ودي. ومع ذلك، إذا لم يكن هناك تسوية ودية، فلديك خيار اتخاذ إجراء قانوني من خلال رفع دعوى أمام المحكمة المختصة في الإمارات العربية المتحدة والتي لديها السلطة القضائية لحل الأمر.
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