الإمارات: تعويض إضافي عن تأخير تسوية التأمين على السيارة

في دولة الإمارات العربية المتحدة، في حالة وقوع حادث، يجب استبدال المركبة المتضررة إذا اعتبرت خسارة كلية، ما لم يطلب المؤمن له الحصول على المبلغ المعادل نقدًا، وفي هذه الحالة يجب أخذ طلب المؤمن له بعين الاعتبار من قبل الشركة، وذلك وفقًا للفصل الثاني، المادة 2 (ج) من وثيقة التأمين الموحدة للمركبات الآلية ضد الفقد والتلف الصادرة بموجب لائحة وثائق التأمين الموحدة للمركبات الآلية بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016: