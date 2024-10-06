الإمارات: تضمين المكافآت في عقد الموظف الجديد

ومع ذلك، قد لا تكون هذه إلزامية للجهات التي لديها أقل من 50 موظفًا. ولكن في حالة وجود أكثر من 50 موظفًا لدى أي جهة، فيجب أن يكون لديها دليل خاص بالموظفين أو سياسة الموارد البشرية. وذلك وفقًا للمادة 14 (4) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022، والتي تنص على أنه "مع مراعاة أحكام المادة 13 من المرسوم بقانون، يجب على المنشآت التي توظف 50 عاملاً فأكثر وضع قواعد بشأن تنظيم العمل، مثل تنظيم تعليمات العمل والعقوبات والترقيات والمكافآت وإجراءات إنهاء علاقة العمل، مع مراعاة ما يلي: