الإمارات: تضمين المكافآت في عقد الموظف الجديد
السؤال: عملت في شركة لمدة 5 سنوات تقريبًا وتم الاعتراف بأدائي، لكن هذا الاعتراف كان شفهياً فقط، ولم يتم مكافأتي مالياً من حيث الزيادات والترقيات. الآن سأنتقل إلى شركة جديدة، هل يمكنني المطالبة من صاحب العمل الجديد بإدراج بند الزيادة بعد كل عامين ومكافأة أيضًا؟ هل يسمح لي قانون العمل الإماراتي بالمطالبة بالزيادات والمكافآت في عقدي؟
الإجابة: بناءً على استفسارك، يُفترض أن صاحب العمل الجديد الخاص بك هو شركة برية في دبي تضم أكثر من 50 موظفًا.
في دولة الإمارات العربية المتحدة، يجوز تضمين أي مزايا نقدية أو عينية تُقدم للموظف في عقد عمل الموظف. وذلك وفقًا للمادة 8 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل مقروءة مع المادة 10 (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل (قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022)، والتي تنص على أنه "مع مراعاة أحكام المادة 8 من المرسوم بقانون:
"يجب أن يتضمن عقد العمل اسم وعنوان صاحب العمل، واسم العامل وجنسيته وتاريخ ميلاده، وما يثبت هويته ومؤهله والوظيفة أو المهنة وتاريخ مباشرته للعمل ومكان العمل وساعات العمل وأيام الراحة وفترة التجربة إن وجدت ومدة العقد والأجر المتفق عليه شاملاً المزايا والبدلات ومستحقات الإجازات السنوية وفترة الإشعار وإجراءات إنهاء عقد العمل وأية بيانات أخرى تحددها الوزارة بهدف تنظيم العلاقة بين الطرفين."
علاوة على ذلك، يجب أن يكون لدى صاحب العمل دليل داخلي خاص بالموظفين أو سياسة للموارد البشرية تتعلق بالمزايا الإضافية لموظفيه والقواعد واللوائح المتعلقة بالتوظيف. وهذا يتوافق مع المادة 13 (3) من قانون العمل، والتي تنص على أن "يضع صاحب العمل لوائح العمل الداخلية، بما في ذلك تعليمات العمل والعقوبات والترقيات والمزايا وغيرها من اللوائح والأنظمة الداخلية وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون".
ومع ذلك، قد لا تكون هذه إلزامية للجهات التي لديها أقل من 50 موظفًا. ولكن في حالة وجود أكثر من 50 موظفًا لدى أي جهة، فيجب أن يكون لديها دليل خاص بالموظفين أو سياسة الموارد البشرية. وذلك وفقًا للمادة 14 (4) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022، والتي تنص على أنه "مع مراعاة أحكام المادة 13 من المرسوم بقانون، يجب على المنشآت التي توظف 50 عاملاً فأكثر وضع قواعد بشأن تنظيم العمل، مثل تنظيم تعليمات العمل والعقوبات والترقيات والمكافآت وإجراءات إنهاء علاقة العمل، مع مراعاة ما يلي:
"يجب أن يتضمن تنظيم الترقيات والمكافآت المعايير والقواعد المتعلقة بالترقيات والمكافآت."
وفقًا للأحكام المذكورة أعلاه، يمكنك اقتراح إضافة صاحب العمل الجديد إلى عقد العمل البند المتعلق بالزيادات والمكافآت. ومع ذلك، يجب الاتفاق على ذلك بين الطرفين. لذلك، إذا وافق صاحب العمل على تضمين مبلغ وفترة الزيادة والمكافأة، فقد يكون من الأفضل تضمين ذلك في عقد العمل.
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