الإمارات تُحدث منظومة أسواق المال بمرسومين بقانونين اتحاديين

ويهدف المرسومان بقانونين اتحاديين إلى الحفاظ على استقرار ونزاهة قطاع أسواق المال، ويسعيان إلى تعزيز التوافق مع أفضل الممارسات العالمية والامتثال لمتطلبات المنظمات الدولية المعنية بالقطاع المالي، بما في ذلك المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وغيرها من المتطلبات التي تساهم في تحسين التقييمات الدولية.