الإمارات: بيئة العمل الآمنة.. التزام قانوني يتجاوز مجرد "كفاءة المدير"

سؤال: أعمل في شركة مقرها دبي تحت إشراف قائد فريق لا أعتقد أنه يمتلك المهارات الكافية ليكون مديرًا. يشعر العديد من زملائي في الفريق بنفس الشعور، وقد عرضنا مخاوفنا على الإدارة، ولكن تم رفضنا. أنا أحب شركتي وملفي الوظيفي حقًا، لذلك أتمنى أن أعرف ما إذا كان هناك أي طريقة قانونية للشكوى ضد عدم كفاءة المدير.

الجواب: في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقع على عاتق صاحب العمل مسؤولية توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للموظف وفقًا للمادة 13(13) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والتي تنص على: “يلتزم صاحب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة.”

ومع ذلك، لا يوجد نص قانوني محدد يسمح للموظف بتقديم شكوى قانونية فقط على أساس عدم كفاءة المدير أو افتقاره للمهارات القيادية. إن عدم الكفاءة الإدارية، بحد ذاتها، لا تشكل خرقًا قانونيًا ما لم تؤدِ إلى سلوك ينتهك أحكام قانون العمل الإماراتي أو حقوق الموظف التعاقدية أو القانونية.

قد تكون الشكوى قابلة للتنفيذ ضد المدير إذا كان سلوكه يرقى إلى مستوى التحرش في مكان العمل، أو التمييز، أو إساءة استخدام السلطة، أو يخلق بيئة عمل معادية، وفي هذه الحالة يمكن تقديم شكوى رسمية إلى صاحب العمل، وإذا لم يتم حلها، إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين (MoHRE).

المادة 14 (2) من قانون العمل الإماراتي، والتي تنص على: “يحظر ممارسة التحرش الجنسي أو التنمر أو أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي ضد الموظف من قبل صاحب العمل أو المدير أو الزملاء.”

وفقًا لما سبق، في حال كان لدى صاحب العمل إجراءات داخلية لتقديم الشكاوى، أو قنوات تصعيد للموارد البشرية، أو آليات للإبلاغ عن المخالفات يمكن من خلالها إثارة المخاوف بشأن الممارسات الإدارية، يمكنك التواصل ومناقشة الأمر معهم أو التوجه إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين (MoHRE) إذا كان سلوك المدير ينتهك القانون.