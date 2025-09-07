الإمارات: المقيمون السابقون وسداد القروض بعد تقاعدهم

سؤال: سأتقاعد قريبًا وأعود إلى وطني، لكن عليّ قرض شخصي مستحق. إذا كان لديّ دخل ثابت من استثماراتي، فهل يمكنني الاستمرار في سداد أقساطي الشهرية من الخارج؟
الإجابة: في دولة الإمارات العربية المتحدة، عند منح قرض شخصي للمقترض، يُبرم المُقرض اتفاقية قرض شخصي معه. ويخضع ذلك لأحكام الإشعار رقم 3692/2012 الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بشأن الشروط والأحكام العامة ونصوص اتفاقيات القروض التي أعدتها واعتمدتها جمعية بنوك الإمارات.
يجب سداد القروض الشخصية خلال مدة أقصاها 48 شهرًا. في حال تقاعد المقترض قبل سداد القرض بالكامل، يجوز للبنك إعادة هيكلة المبلغ المتبقي بحيث لا تتجاوز الأقساط الشهرية 30% من معاشه التقاعدي.
بالنسبة للقروض الحالية، يمكن أن تستمر الشروط الحالية، ولكن لن يُسمح بأي عمليات تعبئة إضافية أو تأجيل الدفع أو إعادة الجدولة ما لم يستمر المقترض في تلبية معايير الأهلية القياسية، مثل مضاعف الراتب وفترة السداد وحدود السداد القائمة على الدخل.
وذلك وفقًا للمادة 7 من اللائحة رقم 29/2011 بشأن قروض البنوك والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد.
١. تُمنح القروض الشخصية لمدة أقصاها ٤٨ شهرًا. ومع ذلك، في حال تقاعد المقترض قبل سداد كامل القرض، تُعاد هيكلة قرضه من تاريخ التقاعد بحيث لا يتجاوز إجمالي أقساطه ٣٠٪ من دخله (أو راتب التقاعد).
٢. ستستمر القروض الحالية وفقًا للترتيبات والوثائق الحالية. مع ذلك، لن يُسمح بأي زيادة أو تأجيل أو إعادة جدولة تتجاوز الاستحقاق من حيث مضاعف الراتب ومدة السداد ونسبة السداد.
بناءً على الحكم القانوني المذكور، أنت مُلزم بسداد الأقساط المستحقة للمُقرض. في حال عدم سداد الأقساط، يحق للمُقرض رفع دعوى مدنية ضدك أمام المحكمة لاسترداد الدين المُستحق. إذا صدر الحكم النهائي برفض طلبك، يحق للمُقرض اتخاذ إجراءات تنفيذية ضدك، والتي قد تشمل طلب منعك من السفر وإصدار مذكرة توقيف بحقك.
لذلك، عند سفرك خارج الإمارات، يمكنك التواصل مع المُقرض الذي حصلت منه على القرض وإبلاغه بأنك مسافر خارج الإمارات ولن تعود إليها قريبًا. علاوة على ذلك، يمكنك أيضًا إبلاغ المُقرض بأنك ستسدد المدفوعات المستحقة فورًا في تاريخ الاستحقاق أو قبله أثناء وجودك في بلدك. بناءً على ذلك، قد يُقدم لك المُقرض نصائح حول خيارات الدفع المتعلقة بالأقساط التي يجب دفعها إليه. بشكل عام، يمكنك دفع أقساط القرض من حسابك المصرفي الآخر الموجود في بلدك. بدلاً من ذلك، يمكنك اختيار إجراء تحويل تلغرافي (TT) من بنك أو مؤسسة مالية في بلدك إلى الحساب المصرفي لدى المُقرض وإخطار المُقرض بذلك.
ومن المستحسن أيضًا الحصول على خطاب مخالصة/شهادة عدم استحقاق من المُقرض بمجرد سداد جميع الأقساط المستحقة للمُقرض فيما يتعلق بتسهيلات القرض التي حصلت عليها منه.
آشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة آشيش ميهتا وشركاه. وهو مؤهل لممارسة المحاماة في دبي والمملكة المتحدة والهند. للاطلاع على تفاصيل شركته، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى Legal View، صحيفة خليج تايمز، ص.ب. 11243، دبي.