الإمارات: المقيمون السابقون وسداد القروض بعد تقاعدهم

لذلك، عند سفرك خارج الإمارات، يمكنك التواصل مع المُقرض الذي حصلت منه على القرض وإبلاغه بأنك مسافر خارج الإمارات ولن تعود إليها قريبًا. علاوة على ذلك، يمكنك أيضًا إبلاغ المُقرض بأنك ستسدد المدفوعات المستحقة فورًا في تاريخ الاستحقاق أو قبله أثناء وجودك في بلدك. بناءً على ذلك، قد يُقدم لك المُقرض نصائح حول خيارات الدفع المتعلقة بالأقساط التي يجب دفعها إليه. بشكل عام، يمكنك دفع أقساط القرض من حسابك المصرفي الآخر الموجود في بلدك. بدلاً من ذلك، يمكنك اختيار إجراء تحويل تلغرافي (TT) من بنك أو مؤسسة مالية في بلدك إلى الحساب المصرفي لدى المُقرض وإخطار المُقرض بذلك.