الإمارات: المدينون وطلب إعادة هيكلة قروضهم المصرفية لتسهيل السداد

وفقًا لأحكام القانون المذكورة أعلاه، يمكنك التقدم بطلب إلى مصرفك/مصارفك للحصول على قرض توحيد أو إعادة هيكلة، حيث يمكن دمج ديونك المتعددة في خطة سداد واحدة بأقساط شهرية ثابتة. إلا أن الموافقة قد تعتمد على أهليتك وتقييم المصرف لقدرتك على تحمل التكاليف، بما في ذلك الالتزام بنسبة عبء الدين (DBR) الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. مع ذلك، يضمن الإطار التنظيمي عدم تجاهل المصارف لمثل هذه الطلبات، ويجب أن توفر لك خيارات عادلة وشفافة.