الإمارات: العمل بعد الدوام الرسمي إضافي ومدفوع الأجر

بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت ظروف العمل تتطلب من الموظف العمل الإضافي بين الساعة 10 مساءً والساعة 4 صباحًا، فيجب أن يتلقى الموظف المذكور أجرًا بالإضافة إلى راتبه العادي، مع زيادة لا تقل عن 50 في المائة بموجب المادة 19 (3) من قانون العمل والتي تنص على،