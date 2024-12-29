الإمارات: العمل بعد الدوام الرسمي إضافي ومدفوع الأجر
السؤال: أعمل في شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة. إذا عملت لمدة 9.5 ساعات المطلوبة، فهل من الممكن أن أظل "مستعدًا للرد" بعد ساعات العمل؟ لقد حدثت عدة حالات اضطررت فيها إلى تسجيل الدخول للعمل من المنزل بعد ساعات العمل. هل هذا قانوني؟
الإجابة: في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى لساعات العمل للموظف 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً بموجب المادة 17 (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
علاوة على ذلك، إذا عمل الموظف خارج ساعات العمل العادية، فإن الوقت الإضافي يعتبر عملاً إضافياً. ويجوز للموظف مقابل العمل الإضافي أن يتقاضى أجراً بالإضافة إلى راتبه العادي، مع زيادة لا تقل عن 25 في المائة. وذلك بموجب المادة 19 (2) من قانون العمل.
"إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية، فإن المدة الزائدة تعتبر عملاً إضافياً، ويتقاضى العامل عنها أجراً يعادل الأجر المقابل لساعات العمل العادية، محسوباً على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 25% من ذلك الأجر."
بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت ظروف العمل تتطلب من الموظف العمل الإضافي بين الساعة 10 مساءً والساعة 4 صباحًا، فيجب أن يتلقى الموظف المذكور أجرًا بالإضافة إلى راتبه العادي، مع زيادة لا تقل عن 50 في المائة بموجب المادة 19 (3) من قانون العمل والتي تنص على،
"إذا كانت ظروف العمل تستدعي تشغيل العامل ساعات إضافية بين الساعة العاشرة مساء والرابعة صباحاً، يستحق العامل عن الساعات الإضافية الأجر المقرر لساعات العمل العادية محسوباً على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 50% من ذلك الأجر، ويستثنى من هذا البند العمال الذين يعملون بنظام المناوبات".
بالإضافة إلى ذلك، فإن قيام صاحب العمل بدعوة العامل للعمل أكثر من ثماني ساعات دون أي أجر إضافي قد يؤدي إلى التشغيل بالإكراه. وذلك بموجب المادة 14 (1) من قانون العمل، والتي تنص على أنه "لا يجوز لصاحب العمل استخدام أي وسيلة من شأنها إجبار العامل أو تهديده بأي جزاء على العمل لديه أو إجباره على أداء عمل أو تقديم خدمة رغماً عنه".
بموجب البند المذكور أعلاه من القانون، إذا طُلب منك العمل أكثر من ساعات العمل المسموح بها أي 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، فقد يُعتبر ذلك عملاً إضافيًا، وبالتالي يحق لك الحصول على تعويض إضافي. في مثل هذه الحالة، يمكنك مناقشة مخاوفك مع صاحب العمل وطلب تعويض عن العمل الإضافي.
علاوة على ذلك، يمكنك التوجه إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين لحل المسألة في حالة عدم تمكنك أنت وصاحب العمل من حل هذه المسألة وديًا.
أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة أشيش ميهتا وشركاؤه. وهو مؤهل لممارسة القانون في دبي والمملكة المتحدة والهند. التفاصيل الكاملة لشركته موجودة على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى Legal View، صحيفة الخليج تايمز، صندوق بريد 11243، دبي .