الإمارات: الإجازة السنوية وأحقية صاحب العمل في تحديد تاريخها

السؤال: أردت السفر إلى الوطن في ديسمبر هذا، لكن رئيسي قال إن الأولوية ستُعطى للعائلات لأنها تتزامن مع عطلة المدارس. هل هذا قانوني؟ هل يمكن للشركات تحديد متى يمكن لموظفيها أخذ إجازتهم؟
الإجابة: في الإمارات، يحق للموظف الحصول على إجازة سنوية لا تقل عن 30 يومًا تقويميًا لكل سنة خدمة. هذا وفقًا للمادة 29(1) (أ) من قانون العمل، التي تنص على أنه “دون الإخلال بحقوق الموظف المكتسبة للفترة السابقة لتاريخ تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، يحق للموظف الحصول على إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن:
أ. ثلاثون يومًا لكل سنة من خدمته الممتدة.”
ومع ذلك، يحق لصاحب العمل تحديد تواريخ الإجازة السنوية بناءً على متطلبات العمل. هذا وفقًا للمادة 29(4) من قانون العمل، التي تنص على “يجب على الموظف الاستمتاع بإجازته في السنة المستحقة لها، ويجوز لصاحب العمل تحديد تواريخ هذه الإجازات وفقًا لمتطلبات العمل وبالاتفاق مع العامل، أو منحها بالتناوب بين عمال المنشأة لضمان سير العمل، ويجب عليه إخطار العامل بالتاريخ المحدد للاستمتاع بإجازته قبل شهر على الأقل.”
بناءً على ما سبق، يمكن لصاحب العمل تحديد تواريخ الإجازة السنوية لجميع الموظفين وفقًا لمتطلبات التشغيل لصاحب العمل. ومع ذلك، يجب على صاحب العمل ضمان منحك كامل استحقاق الإجازة السنوية خلال السنة المعنية أو السماح لك بترحيل ما لا يقل عن 50 في المائة من إجازتك السنوية إلى السنة التالية وفقًا للمادة 29 (8) من قانون العمل.
لذلك، بينما قد يقوم صاحب العمل بجدولة أو تأجيل الإجازة بناءً على المتطلبات التشغيلية لصاحب العمل، يمكنك مناقشة تواريخ بديلة مع صاحب العمل لحل تواريخ إجازتك السنوية بشكل ودي.
آشيش ميهتا هو مؤسس وشريك إداري في شركة آشيش ميهتا وشركاه. وهو مؤهل لممارسة القانون في دبي والمملكة المتحدة والهند. التفاصيل الكاملة لشركته على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى Legal View، Khaleej Times، PO Box 11243، دبي.