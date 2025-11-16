الإمارات: الإجازة السنوية وأحقية صاحب العمل في تحديد تاريخها

ومع ذلك، يحق لصاحب العمل تحديد تواريخ الإجازة السنوية بناءً على متطلبات العمل. هذا وفقًا للمادة 29(4) من قانون العمل، التي تنص على “يجب على الموظف الاستمتاع بإجازته في السنة المستحقة لها، ويجوز لصاحب العمل تحديد تواريخ هذه الإجازات وفقًا لمتطلبات العمل وبالاتفاق مع العامل، أو منحها بالتناوب بين عمال المنشأة لضمان سير العمل، ويجب عليه إخطار العامل بالتاريخ المحدد للاستمتاع بإجازته قبل شهر على الأقل.”