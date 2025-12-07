الإمارات: أحقية الموظف بالتعويض لإغلاق الشركة خلال فترة التجربة

السؤال: انضممت مؤخرًا إلى شركة في دبي كمدير مبيعات، ولكن تم إغلاقها خلال ثلاثة أشهر - قبل أن أتمكن من إكمال فترة التجربة. هل يمكنني المطالبة بتعويض لأنني لم أُبلغ عن الإغلاق؟ هل يحق لي الحصول على أي فوائد نهاية الخدمة حتى وإن لم أكمل سنة واحدة من العمل؟ يرجى النصيحة.
الإجابة: بناءً على استفسارك، يُفترض أن صاحب العمل أنهى عملك خلال فترة التجربة دون تقديم فترة الإشعار المحددة.
في الإمارات، يمكن لصاحب العمل إنهاء عمل الموظف خلال فترة التجربة بتقديم إشعار كتابي لمدة 14 يومًا بموجب المادة 9 (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والتي تنص على:
“يمكن لصاحب العمل تعيين موظف تحت فترة تجريبية لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء العمل. يمكن لصاحب العمل إنهاء خدمة الموظف خلال هذه الفترة بعد إبلاغه بذلك كتابيًا قبل 14 يومًا على الأقل من التاريخ المحدد لإنهاء الخدمة.”
علاوة على ذلك، يحق للموظف الحصول على فوائد نهاية الخدمة (مكافأة) فقط عند إكماله سنة واحدة على الأقل من الخدمة المستمرة مع صاحب العمل. وهذا وفقًا للمادة 51(2) من قانون العمل، التي تنص على:
“يحق للموظف الأجنبي بدوام كامل، الذي أكمل سنة أو أكثر في خدمة مستمرة، الحصول على فوائد نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، محسوبة وفقًا للراتب الأساسي كما يلي:
أ. راتب 21 يومًا عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة؛
ب. راتب 30 يومًا عن كل سنة تتجاوز هذه الفترة.”
لذلك، إذا تم إنهاء عملك قبل إكمال سنة واحدة، فلن تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة نهاية الخدمة.
ومع ذلك، يظل صاحب العمل ملزمًا بدفع جميع المستحقات المكتسبة حتى آخر يوم عمل، بما في ذلك الراتب غير المدفوع، وأي أيام إجازة مستحقة (إذا كانت تنطبق)، وراتب فترة الإخطار لإنهاء الخدمة دون تقديم فترة الإخطار المحددة.
وفقًا لأحكام القانون المذكورة أعلاه، يمكنك المطالبة براتبك غير المدفوع، وأي رصيد إجازة مستحق، والراتب لفترة الإخطار القانونية البالغة 14 يومًا. يمكنك تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين (MoHRE) إذا لم يقم صاحب العمل بتسوية راتبك ومستحقاتك الأخرى.
آشيش ميهتا هو مؤسس وشريك إداري في آشيش ميهتا وشركاه. وهو مؤهل لممارسة القانون في دبي والمملكة المتحدة والهند. التفاصيل الكاملة عن شركته على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى الرؤية القانونية، خليج تايمز، صندوق بريد 11243، دبي.