الإمارات: أحقية الموظف بالتعويض لإغلاق الشركة خلال فترة التجربة

السؤال: انضممت مؤخرًا إلى شركة في دبي كمدير مبيعات، ولكن تم إغلاقها خلال ثلاثة أشهر - قبل أن أتمكن من إكمال فترة التجربة. هل يمكنني المطالبة بتعويض لأنني لم أُبلغ عن الإغلاق؟ هل يحق لي الحصول على أي فوائد نهاية الخدمة حتى وإن لم أكمل سنة واحدة من العمل؟ يرجى النصيحة.