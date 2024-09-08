الإمارات:برنامج "فك التشفير": القوانين والعقوبات المحتملة

ومع ذلك، فإن الأفعال مثل التحايل على شبكة المعلومات لارتكاب جريمة باستخدام تقنيات لإخفاء أو تمويه عنوان IP الحقيقي، مثل استخدام عنوان IP لشخص آخر، إما لارتكاب أنشطة غير قانونية أو لتجنب الكشف، تعتبر جريمة خطيرة بموجب القانون، ويمكن أن يواجه المذنبون السجن و / أو عقوبات مالية كبيرة. وذلك وفقًا للمادة 10 من القانون رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والتي تنص على أنه "يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من غش عنوان بروتوكول شبكة معلومات باستخدام عنوان تابع للغير أو بأي وسيلة أخرى بقصد ارتكاب جريمة أو منع اكتشافها".