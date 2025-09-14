الإقامة الأسرية في الإمارات مرتبطة بمدة إقامة الكفيل الرئيسي

سؤال: أعمل في شركة بدبي منذ عشر سنوات. زوجتي وأولادي تحت كفالتي حاليًا. تلقيتُ مؤخرًا عرض عمل في السعودية، وأعتزم قبوله. مع ذلك، أرغب في أن يُكمل أبنائي عامهم الدراسي في الإمارات قبل أن ينضموا إليّ في السعودية. أخطط للانتقال الشهر المقبل، لكنني أرغب في بقاء زوجتي وأولادي في الإمارات حتى أبريل. ما هي خياراتي لضمان إقامتهم القانونية في البلاد خلال هذه الفترة؟
الإجابة: في دولة الإمارات، تنص المادة (11) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب، على أنه إذا بقي الفرد في الدولة بشكل غير قانوني بعد إلغاء أو انتهاء صلاحية تأشيرته أو إقامته، فإنه سيكون عرضة لغرامة إدارية عن كل يوم يقيم فيه بشكل غير قانوني وذلك وفقًا لما يلي:
"إلغاء وانتهاء التأشيرة أو الإقامة:
أي أجنبي أُلغيت تأشيرته أو تصريح إقامته، أو انتهت إقامته بانتهاء مدة التأشيرة أو تصريح الإقامة، ولم يبادر بالتجديد – في الحالات التي يُسمح فيها بذلك – أو لم يغادر الدولة خلال المدد المحددة في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، تُفرض عليه غرامة إدارية عن كل يوم يقيم فيه بشكل غير قانوني في الدولة ابتداءً من تاريخ انتهاء هذه المدة، وتُحدد قيمة هذه الغرامة بقرار من مجلس الوزراء."
تكون مدة إقامة أفراد الأسرة مرتبطة بمدة إقامة الكفيل ذاته. ولا يمكن أن تزيد مدة إقامة أفراد الأسرة عن مدة إقامة الكفيل. وبمجرد انتهاء تصريح إقامة الكفيل، تنتهي أيضًا إقامات أفراد الأسرة بغض النظر عن تاريخ إصدارها. وذلك وفقًا لما ورد في المادة (54/3) من قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب، والتي تنص على:
"تمنح إقامة أفراد الأسرة للمدة ذاتها الممنوحة للضامن/رب الأسرة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة إقامة أفراد الأسرة مدة إقامة الضامن/رب الأسرة."
بناءً على الأحكام القانونية المذكورة أعلاه، لديك خيارات لإدارة وضع تأشيرة أطفالك بعد انتقالك. بمجرد إلغاء صاحب العمل لتأشيرة إقامتك، ستحتاج إلى إلغاء تأشيرات إقامة زوجتك وأطفالك الذين تكفلهم حاليًا. مع ذلك، قد تكون زوجتك مؤهلة لكفالة تأشيراتها وتأشيرات أطفالك إذا كانت موظفة وتستوفي الشروط اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التفكير في التواصل مع سفارة أو قنصلية بلدك في الإمارات العربية المتحدة للحصول على المساعدة. قد يتمكنون من تقديم الدعم أو التوجيه بشأن تعليم أطفالك وإقامتهم لأسباب إنسانية، خاصةً إذا لم تكن هناك خيارات كفالة بديلة.
