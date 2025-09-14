الإقامة الأسرية في الإمارات مرتبطة بمدة إقامة الكفيل الرئيسي

سؤال: أعمل في شركة بدبي منذ عشر سنوات. زوجتي وأولادي تحت كفالتي حاليًا. تلقيتُ مؤخرًا عرض عمل في السعودية، وأعتزم قبوله. مع ذلك، أرغب في أن يُكمل أبنائي عامهم الدراسي في الإمارات قبل أن ينضموا إليّ في السعودية. أخطط للانتقال الشهر المقبل، لكنني أرغب في بقاء زوجتي وأولادي في الإمارات حتى أبريل. ما هي خياراتي لضمان إقامتهم القانونية في البلاد خلال هذه الفترة؟