الإجراءات القانونية لتأجير الشقق بدون وسيط عقاري

وفقًا للأحكام المذكورة أعلاه، ليس من الضروري الاستعانة بخدمات وسيط عقاري في حالة استئجار شقتك. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في الاستعانة بخدمات وسيط عقاري، فيجب عليك قبل الاستفادة من خدماته التحقق مما إذا كان الوسيط العقاري مسجلاً بشكل صحيح لدى هيئة التنظيم العقاري. يمكنك أيضًا التحقق من المفوض بالتوقيع لشركة الوساطة الذي يتمتع بسلطة توقيع اتفاقية الوساطة. وفي الختام، يمكنك إجراء العناية الواجبة المناسبة لوسيط العقارات والموافقة على الشروط الأساسية في اتفاقية الوساطة، لحماية مصلحتك.