الإجراءات القانونية لإنهاء خدمة الموظف لضعف الأداء
السؤال: أعمل في شركة في دبي. ما هي الطريقة القانونية لإنهاء خدمات موظف بسبب عدم أدائه لعمله؟ أسأل هذا السؤال لأن لدي عضوًا في فريقي ليس جيدًا في عمله. أريد أن أعرف الإجراءات القانونية/العملية لإنهاء فترة خدمته حتى لا تتم مقاضاة الشركة بسبب الفصل التعسفي.
الإجابة: في دولة الإمارات العربية المتحدة، من واجب الموظف أن يعمل بجد وأن يحسن من أدائه في العمل، وذلك وفقًا للمادة 16 (8) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والتي تنص على أن "على الموظف أن يعمل بجد واجتهاد على تنمية مهاراته المهنية والوظيفية وتحسين أدائه لصاحب العمل".
علاوة على ذلك، إذا لم يقم الموظف بأداء عمله وفقًا لعقد العمل، يجوز لصاحب العمل فرض إجراءات تأديبية ضد الموظف مثل إخطاره وإنذاره كتابيًا، كما يجوز له أيضًا إنهاء خدمة هذا الموظف.
وذلك بموجب المادة 39 (1) (أ)، (ب) و (ز) من قانون العمل، والتي تنص على أنه "يجوز لصاحب العمل أو من يمثله فرض أي من العقوبات التالية على أي عامل يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له:
أ. لفت الانتباه كتابياً
ب. إشعار كتابي (تحذير)
ز. الفصل مع دفع مكافأة نهاية الخدمة
كما يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون إخطار مسبق بسبب سوء الأداء بعد توجيه إنذارين كتابيين له وانتهاء التحقيق معه، وذلك وفقاً للمادة 44 (4) من قانون العمل، والتي تنص على أنه "يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون إخطار مسبق، بعد إجراء تحقيق كتابي، ويجب أن يكون قرار الفصل مكتوباً ومسبباً ويسلمه صاحب العمل أو ممثله للعامل إذا فشل العامل في أداء واجباته الرئيسية وفقاً لعقد العمل وفشل في معالجة هذا الفشل على الرغم من إجراء تحقيق كتابي معه في الأمر وإنذارين بأنه سيتم فصله في حالة العود".
لا يجوز لصاحب العمل أن يتهم الموظف بارتكاب أي مخالفة تتعلق بالعمل إذا اكتشف صاحب العمل هذه المخالفة بعد مرور 30 يوماً.
بالإضافة إلى ذلك، إذا أكد التحقيق وجود مخالفة، فيجب اتخاذ أي إجراء تأديبي خلال 60 يومًا من انتهاء التحقيق، وذلك وفقًا للمادة 24 (4) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
ومع ذلك، إذا لم يتبع صاحب العمل الأحكام القانونية المذكورة أعلاه فيما يتعلق بإنهاء خدمة الموظف بسبب الأداء، فيجوز للموظف تقديم شكوى ضد صاحب العمل إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وقد يعتبر الإنهاء تعسفياً وفقاً للمادة 47 من قانون العمل.
وبناءً على ما سبق، يجوز لك اتباع الإجراءات المنصوص عليها في أحكام القانون المذكورة أعلاه لإنهاء خدمة الموظف بسبب عدم الأداء.
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