الإجراءات القانونية لإنهاء خدمة الموظف لضعف الأداء

كما يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون إخطار مسبق بسبب سوء الأداء بعد توجيه إنذارين كتابيين له وانتهاء التحقيق معه، وذلك وفقاً للمادة 44 (4) من قانون العمل، والتي تنص على أنه "يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون إخطار مسبق، بعد إجراء تحقيق كتابي، ويجب أن يكون قرار الفصل مكتوباً ومسبباً ويسلمه صاحب العمل أو ممثله للعامل إذا فشل العامل في أداء واجباته الرئيسية وفقاً لعقد العمل وفشل في معالجة هذا الفشل على الرغم من إجراء تحقيق كتابي معه في الأمر وإنذارين بأنه سيتم فصله في حالة العود".