الإجازة المرضية تشمل حالات الاكتئاب والصحة النفسية في الإمارات

يحق للموظف الحصول على إجازة مرضية لمدة تصل إلى 90 يومًا في السنة بعد اجتياز فترة الاختبار. قد تكون الإجازة متصلة أو متقطعة، وتُحسب وفقًا للمادة 31 (3) من قانون العمل: "بعد انتهاء فترة الاختبار، يحق للموظف الحصول على إجازة مرضية لا تزيد على (90) تسعين يومًا متصلة أو متقطعة في السنة، على أن تُحسب على النحو التالي: أ. الخمسة عشر يومًا الأولى (15) بأجر كامل؛ ب. الثلاثين يومًا التالية (30) بنصف أجر؛ ج. الفترة التالية بدون أجر."