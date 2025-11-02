الإجازة المرضية تشمل حالات الاكتئاب والصحة النفسية في الإمارات

سؤال: تم تشخيصي بالاكتئاب السريري وأرغب في أخذ فترة راحة من العمل للتعافي. هل يحق لي الحصول على إجازة مرضية؟ أنا موظف في شركة مقرها دبي.
الجواب: بناءً على استفسارك، يُفترض أنك موظف بدوام كامل في شركة خاصة داخل الدولة. وبناءً على ذلك، تسري عليك أحكام قانون العمل الإماراتي.
وفقاً للمادة (31/1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل (ويُشار إليه باسم "قانون العمل")، إذا أصيب الموظف بمرض لا يرتبط بإصابة عمل، فعليه أن يُخطر صاحب العمل أو ممثله خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إصابته بالمرض، وأن يقدم تقريراً طبياً صادراً عن جهة طبية معترف بها يثبت حالته الصحية.
وجاء في نص المادة: "إذا أُصيب العامل بمرض لا ينشأ عن إصابة عمل، فعليه أن يُخطر صاحب العمل أو ممثله عن مرضه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل، وأن يقدم تقريراً طبياً بحالته صادراً عن الجهة الطبية المختصة."
يحق للموظف الحصول على إجازة مرضية لمدة تصل إلى 90 يومًا في السنة بعد اجتياز فترة الاختبار. قد تكون الإجازة متصلة أو متقطعة، وتُحسب وفقًا للمادة 31 (3) من قانون العمل: "بعد انتهاء فترة الاختبار، يحق للموظف الحصول على إجازة مرضية لا تزيد على (90) تسعين يومًا متصلة أو متقطعة في السنة، على أن تُحسب على النحو التالي: أ. الخمسة عشر يومًا الأولى (15) بأجر كامل؛ ب. الثلاثين يومًا التالية (30) بنصف أجر؛ ج. الفترة التالية بدون أجر."
لم يحدد قانون العمل تعريف "المرض" ليقتصر على الحالات الجسدية فقط، لذلك فإن تشخيص الاكتئاب السريري من قبل طبيب مرخص في الدولة يُعتبر حالة طبية يمكن اعتمادها لإجازة مرضية.
وبناءً على الأحكام المذكورة أعلاه، يحق لك الحصول على إجازة مرضية تصل إلى 90 يوماً سنوياً لأي حالة طبية مشروعة مثبتة بتقرير طبي. لذا، يمكنك مناقشة الأمر مع صاحب العمل، وإذا رفض منحك الإجازة رغم وجود تقارير طبية معتمدة، يمكنك تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE).
القانون الواجب التطبيق هو المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
آشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة آشيش ميهتا وشركاه. وهو مؤهل لممارسة المحاماة في دبي والمملكة المتحدة والهند. للاطلاع على تفاصيل شركته، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: . يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: أو إرسالها إلى Legal View، صحيفة خليج تايمز، ص.ب. 11243، دبي.