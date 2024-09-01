الإجازة السنوية في الإمارات: القواعد والشروط

بالإضافة إلى ذلك، فإن الحد الأقصى لعدد أيام الإجازة السنوية التي يمكن للموظف أخذها يعتمد على مواقف مختلفة. وعادةً ما يحق للموظف الحصول على 30 يومًا تقويميًا من الإجازة السنوية في السنة، والتي يمكن أخذها إما دفعة واحدة أو على فترات. وفي بعض الحالات، يجوز لصاحب العمل السماح للموظف بأخذ إجازته السنوية مرة كل عامين بدلاً من ذلك. وهذا وفقًا للمادة 29 (8) من قانون العمل.