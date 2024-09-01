الإجازة السنوية في الإمارات: القواعد والشروط
السؤال: أعمل في شركة صينية وأرغب في معرفة القواعد المتعلقة بالإجازة السنوية. هل هناك شرط يقضي باستخدام عدد معين من أيام الإجازة كل عام؟ إذا لم أستخدم كل إجازتي، فهل تنتهي الأيام المتبقية، أم يمكن تحويلها إلى مدفوعات؟ هل يمكنك توضيح كيفية عمل الإجازة السنوية وما هي القواعد؟
الإجابة: يستحق الموظف إجازة سنوية مدتها 30 يوماً عن كل سنة خدمة كاملة لدى صاحب العمل، وذلك وفقاً للمادة 29 (1) (أ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والتي تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالحقوق المستحقة للموظف قبل نفاذ هذا المرسوم بقانون، يستحق الموظف إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن 30 (ثلاثين) يوماً في السنة عن كل سنة خدمة".
بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز للموظف ترحيل أكثر من 15 يوماً من الإجازة السنوية إلى العام التالي، وذلك وفقًا للمادة 19 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والتي تنص على أنه "مع مراعاة أحكام البندين (8) و(9) من المادة 29 من قانون العمل:
1. يجوز للعامل ترحيل ما لا يزيد على نصف الإجازة السنوية إلى السنة التالية، أو أن يتفق مع صاحب العمل على أن يتقاضى عنها بدل نقدي وفقاً للأجر الذي يتقاضاه عند استحقاقه الإجازة.
2. إذا انتهت خدمة الموظف يمنح بدل نقدي عن الرصيد المتبقي من إجازاته السنوية المستحقة قانوناً وفقاً للراتب الأساسي.
تستحق الإجازة السنوية للموظف عند انتهاء كل سنة من الخدمة، فإذا لم يحصل الموظف على إجازته السنوية، وفقاً لأحكام المادة 19 (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022، فيجوز له أن يطلب من صاحب العمل الحصول على تعويض نقدي بدلاً من ذلك، وعليه يجوز لصاحب العمل أن يدفع للموظف بدل الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها عند انتهاء كل سنة من الخدمة أو حسب الاتفاق بين صاحب العمل والموظف.
يخضع اعتماد الإجازة السنوية لتقدير صاحب العمل. ويمكن لصاحب العمل أن يقرر ما إذا كان بإمكان الموظف الحصول على جميع أيام الإجازة السنوية الثلاثين في وقت واحد أو تقسيمها إلى فترات زمنية مختلفة وفقًا لسياسة الموارد البشرية في الشركة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الحد الأقصى لعدد أيام الإجازة السنوية التي يمكن للموظف أخذها يعتمد على مواقف مختلفة. وعادةً ما يحق للموظف الحصول على 30 يومًا تقويميًا من الإجازة السنوية في السنة، والتي يمكن أخذها إما دفعة واحدة أو على فترات. وفي بعض الحالات، يجوز لصاحب العمل السماح للموظف بأخذ إجازته السنوية مرة كل عامين بدلاً من ذلك. وهذا وفقًا للمادة 29 (8) من قانون العمل.
كما يجوز للعامل أن يتقاضى أجراً عن إجازته السنوية غير المستغلة على أساس الأجر الأساسي، وذلك وفقاً للمادة 29 (9) من قانون العمل، والتي تنص على أن "يستحق العامل أجراً عن أيام إجازته إذا ترك العمل قبل استعمالها، مهما كانت مدتها، عن المدة التي لم يستغل فيها إجازته، ويستحق العامل أجر الإجازة عن كسور السنة بنسبة مدة خدمته، ويحسب على أساس الأجر الأساسي".
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