اعترافات جديدة تكشف عن تنظيم سري للإخوان المسلمين خارج الإمارات

أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الجمعة، أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في الإمارات كشفت عن تشكيل "تنظيم سري" جديد خارج الدولة من قبل أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية المنحلّة.

وقد اعترف أحد أعضاء التنظيم المعتقلين، موضحاً بالتفصيل هيكل عمليات هذا التنظيم وكيفية عمله وقيادته حملات التشهير وخطابات الكراهية.

ويجري فريق من النيابة العامة حالياً تحقيقات مكثفة لكشف الحقائق المتعلقة ببعض التفاصيل، بما في ذلك تلك التي وردت في الاعترافات والتحقيق الذي بدأه جهاز أمن الدولة. ومن المتوقع أن تعلن السلطات عن تفاصيل هذا التنظيم الإرهابي وجرائمه بعد انتهاء التحقيقات.