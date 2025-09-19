احتيال بـ 210 آلاف درهم: عملية تأجير وهمية تنتهي بسجن متهمين وإبعادهما

قضت محكمة الجنايات في دبي بسجن آسيوي لمدة سنة، فيما أدانت شريكه العربي غيابياً بالمدة نفسها، بتهمة الاحتيال على مستثمر عربي بمبلغ 210 آلاف درهم، عن طريق عقد إيجار فندق مزور.

كما قضت المحكمة بدفع الثنائي غرامةً مشتركةً قدرها 210 آلاف درهم، وقضت بترحيلهما بعد قضاء عقوبتهما. ووفقًا لسجلات القضية، قدّم المستثمر شكوى تفيد بتعرضه للخداع من قِبل المدعى عليهما، اللذين انتحلا صفة مدير فندق ووسيط عقارات.

أقنعه المتهمان باستئجار طابق كامل في فندق بدبي مقابل 380 ألف درهم. دفع الضحية 210 آلاف درهم مقدمًا، بالإضافة إلى شيك مؤجل الدفع بالمبلغ المتبقي. وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول طلب من المستثمر تحرير الشيك دون تحديد المستفيد، مدعيًا أنه سيضيف التفاصيل لاحقًا على الكمبيوتر بعد موافقة الفندق. كما وعد بأن الطابق سيكون جاهزًا خلال 10 إلى 20 يومًا من التجديدات.

ومع ذلك، بعد ثلاثة أيام، حثّه صديق المستثمر على التحقق من عقد الإيجار مع الفندق. وعندما عرض العقد على إدارة الفندق، أكدت الإدارة أنه مزور. وأضاف أحد الموظفين أن المدعى عليه استغل صلاته العائلية بأحد مستثمري الفندق لكسب ثقة الضحية.

تم إبلاغ الشرطة، وأُلقي القبض على المشتبه به الآسيوي. واعترف بتدبير عملية الاحتيال بمساعدة شريكه العربي، وزعم أن الأموال المنهوبة سُلّمت إلى شخص ثالث خطط لها.