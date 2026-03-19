"اتفاقيات ما قبل الزواج" تتحول من "تابو" اجتماعي إلى ضمانة استقرار في الإمارات

الزواج في الإمارات العربية المتحدة، أصبح يبدأ بشكل متزايد بأكثر بكثير من مجرد الترتيبات التقليدية لتخطيط الزفاف. فبالنسبة لعدد متزايد من الأزواج، يشمل الالتزام الآن محادثات جريئة وشفافة حول الشؤون المالية الشخصية، ومحافظ الأصول المتنوعة، وتوقعات الحياة طويلة الأمد. وما كان يُعتبر في السابق من المحرمات الاجتماعية، ويُذكر فقط في سياق حالات الطلاق ذات الثروات العالية والبيئات الغربية، أصبح الآن سمة شائعة بشكل متزايد في الحوارات قبل الزواج بين الأزواج الوافدين، والأهم من ذلك، بين المواطنين المحليين.

وفقًا لبوجا بهاتيا، محامية في شركة Ma’an Legacy & Legal Consultancy، يعكس هذا التحول في المنظور مدى نضج الإمارات كمجتمع. تشرح بهاتيا: “يرى العديد من المقيمين اليوم الإمارات كوطن طويل الأمد بدلاً من محطة مؤقتة،” وتضيف: “عندما يبدأ الناس في التخطيط لمستقبلهم هنا، يبدأون بشكل طبيعي في اتخاذ قرارات مالية ذات أفق أطول، بما في ذلك كيفية تنظيم زواجهم ماليًا.”

ليست مجرد محادثة صعبة

بالنسبة لعدد كبير من هؤلاء الأزواج، فإن اتفاقيات ما قبل الزواج، أو "البرينب"، بحد ذاتها ليست بالضرورة التركيز الأساسي أو الهدف النهائي. بل هي المحادثة الأساسية التي تشجع عليها هذه العملية. إن مناقشة المال والمسؤوليات الشخصية والتوقعات المالية قبل يوم الزفاف هو أمر غالبًا ما تجنبته الأجيال السابقة، حيث كانوا يتجنبون الموضوع للحفاظ على المثل الرومانسية للعلاقة. ومع ذلك، يعيد الأزواج المعاصرون تأطير هذه المناقشات الضرورية كسمة مميزة للتخطيط المسؤول والناضج بدلاً من أن تكون علامة على التشاؤم أو ‘نقص الثقة’.

إحدى هذه التجارب كانت لمها أ.، مصممة لبنانية تزوجت قبل عامين. تتذكر قائلة: “لقد تفاجأت عندما اقترح خطيبي اتفاقية ما قبل الزواج،” وتضيف: “في البداية، شعرت بالأذى.” أوضح شريكها لاحقًا أن الفكرة لم تكن تتعلق بالتحضير للطلاق، بل بحماية كليهما. “كان لدينا كلاهما أصول منفصلة وأردنا أن تكون الأمور واضحة. في النهاية، جعلني ذلك أشعر بأمان أكبر،” أضافت.

وأشارت إلى أن العملية أجبرتهما على تناول مواضيع يتجاهلها العديد من الأزواج حتى فوات الأوان. “تحدثنا عن عادات الإنفاق، وأهداف الادخار، والديون، وماذا سنفعل إذا حدث خطأ مالي. لم يكن الأمر رومانسيًا، لكنه كان مسؤولاً.”

حاجز ضد النزاع

يؤكد المهنيون القانونيون العاملون في الإمارات أن هذه المحادثات المبكرة هي من بين الأدوات الأكثر فعالية لمنع النزاعات المريرة في وقت لاحق من الحياة. قال تاين هوغو، الشريك الأول في مكتب المحاماة BSA: “في الحالات التي توجد فيها اتفاقيات ما قبل الزواج، تكون النزاعات أقل حدة بكثير لأن هناك يقينًا بشأن كيفية تقسيم الأصول والالتزامات ذات الصلة للأطراف.”

بدون هذا الوضوح الصريح، يمكن أن تتصاعد النزاعات القانونية أحيانًا حول قضايا أصغر بكثير مما هو متوقع، لتتحول إلى معارك قضائية طويلة تستنزف الأموال والطاقة العاطفية على حد سواء. “لقد رأينا حالات طلاق حيث تشاجر الأزواج على كل شيء، بما في ذلك أدوات المائدة،” قال هوغو. “غالبًا ما تكون هذه الأنواع من النزاعات تتعلق بالمشاعر أكثر من الأصول.”

حتى عندما لا يكون لدى الأزواج اتفاق ما قبل الزواج، لا يزال من الممكن التفاوض على الاتفاقيات المالية غالبًا أثناء الانفصال، ولكن العملية غالبًا ما تكون أكثر تكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً ومؤلمة عاطفيًا. “مع اتفاق ما قبل الزواج، هناك وضوح،” أضاف هوغو. “وهذا الوضوح يساعد على منع المعارك القانونية غير الضرورية.”

الحياة الحديثة، القيم التقليدية

تستمر المواقف الثقافية في تشكيل كيفية فهم اتفاقيات ما قبل الزواج في الإمارات العربية المتحدة. بالنسبة لبعض العائلات، مجرد ذكر اتفاق ما قبل الزواج يمكن أن يثير أسئلة غير مريحة: لماذا نتوقع الأسوأ منذ البداية؟ هل أحد الشريكين قلق بشأن الوضع المالي للآخر؟

في العديد من الأسر التقليدية، قد يبدو توقيع اتفاق قانوني رسمي قبل الزواج ‘غير بديهي’، حيث يُنظر إلى الزواج أساسًا على أنه رابط مبني على الثقة غير المشروطة ووعد بـ ‘الأبد’.

“قد ترى بعض الثقافات هذا بمثابة خيانة لما يجب أن يكون عليه الزواج،” أضاف هوغو. “لكن جمال اتفاق ما قبل الزواج هو أنه قابل للتخصيص. يمكن أن يعكس أي قيم ثقافية أو دينية يعتبرها الزوجان مهمة.”

ونتيجة لذلك، بالنسبة للأزواج الأصغر سنًا، وخاصة أولئك الذين لديهم خلفيات دولية، أصبحت الفكرة أسهل بكثير في القبول والاندماج في حياتهم. “بدأ الأزواج يدركون أن الحب والتخطيط القانوني لا يستبعد أحدهما الآخر،” قالت رانيا فارس، معالجة زواج وعائلة مرخصة ومقيمة في دبي. “اتفاق ما قبل الزواج لا يعني أنك تتوقع الطلاق. إنه يعني ببساطة أنك ناضج بما يكفي للتحدث عن المال والتوقعات والحدود الشخصية قبل ظهور المشاكل.”

وجهة نظر المهني الشاب

بالنسبة للعديد من المهنيين الشباب في الإمارات العربية المتحدة، لم تعد فكرة اتفاق ما قبل الزواج صدمة. قال جوش إم (تم تغيير الاسم بناءً على الطلب)، وهو الرئيس التنفيذي الشاب الذي يدير وكالة عقارية في الإمارات، إنه لم يتفاجأ باكتشاف أنه يمكن ترتيب اتفاقيات ما قبل الزواج بفعالية في البلاد. “لقد كان شيئًا يخطر ببالي دائمًا،” قال.

يعمل في بيئة عمل عالية الضغط حيث يعد التخطيط المالي جزءًا ثابتًا من الحياة المهنية اليومية، ويعتقد أن المواقف المجتمعية تجاه اتفاقيات ما قبل الزواج تشهد تحولًا كبيرًا. “أصبح الناس اليوم أكثر وعيًا ماليًا،” أضاف جوش. “مع تطور العالم، يجب تطبيع اتفاقيات ما قبل الزواج الآن أكثر من أي وقت مضى.”

اتجاه متزايد

يُفيد محامو الأسرة في جميع أنحاء الإمارات بأن الاهتمام باتفاقيات ما قبل الزواج قد ازداد بشكل كبير في السنوات الأخيرة. ووفقًا لسمارة إقبال، مؤسسة آراماس للمحامين الدوليين، يتزايد استفسار الأزواج في الإمارات العربية المتحدة عن اتفاقيات ما قبل الزواج مع تزايد الوعي المالي بين السكان. “على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدنا ارتفاعًا واضحًا في عدد الأزواج الذين يستفسرون عن اتفاقيات ما قبل الزواج،” قالت. “ما كان يعتبر غير عادي أصبح هو القاعدة، خاصة بين الأزواج الدوليين والمهنيين الذين ينتقلون إلى المنطقة.”

أوضحت إقبال أن العديد من الوافدين يديرون أصولًا معقدة عبر بلدان مختلفة، مما يجعل الوضوح المالي أكثر أهمية قبل الدخول في الزواج. “تسمح اتفاقية ما قبل الزواج للأزواج بإجراء محادثات مفتوحة حول التوقعات المالية وحماية الأصول في وقت تكون فيه العلاقة إيجابية، بدلاً من أن تكون خلال نزاع لاحق،” أضافت. “عندما يتم توثيق التوقعات بوضوح منذ البداية، فإنه يقلل بشكل كبير من نطاق الخلاف إذا انهارت العلاقة للأسف.”

بالنسبة لبهاتيا، يعكس الاهتمام المتزايد باتفاقيات ما قبل الزواج شيئًا أكبر بكثير من مجرد التخطيط القانوني البسيط. إنه’s علامة على أن الأزواج المعاصرين أصبحوا أكثر صدقًا بشأن حقائق الحياة الزوجية والمسؤولية وإمكانية مستقبل غير مؤكد. “في النهاية، اتفاقية ما قبل الزواج هي مجرد أداة،” أضافت. “الأهم هو أن يفهم الأزواج الحقائق والتوقعات المالية لبعضهم البعض’s في وقت مبكر.”

هذا الوضوح يمكن أن يقوي الزواج بدلاً من إضعافه. “الحب والتخطيط المالي ليسا نقيضين،” قالت بهاتيا. “بالنسبة للعديد من الأزواج، هذان جزءان من بناء حياة مستقرة معًا.”