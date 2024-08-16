إلغاء حظر السفر بالإمارات تلقائياً بعد تسوية القضايا

وستتخذ وزارة العدل إجراءات فورية بشأن أمر رفع حظر السفر مع تقليص وقت المعالجة من يوم عمل واحد إلى بضع دقائق فقط.

وقالت الوزارة إن المبادرة تأتي في إطار برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" الذي أطلقته دولة الإمارات في وقت سابق من هذا العام بهدف "الارتقاء بمستوى فعالية الإجراءات الحكومية في جميع الجهات الاتحادية من خلال إزالة العقبات البيروقراطية."

كما قامت السلطات القضائية في أبوظبي ودبي بأتمتة إلغاء حظر السفر بمجرد تسوية الغرامات المعلقة.