إلزام صاحب عمل بدفع 434,884 درهماً لموظفة عن إجازاتها السنوية

فيما يتعلق بأجر الإجازة، رأت المحكمة أن الأحكام السابقة لم تمنح أجرًا إلا عن آخر سنتين من العمل، وليس عن كامل مدته. وبموجب قانون العمل الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 33/2021 ولائحته التنفيذية، يحق للموظف الحصول على أجر عن أيام إجازته غير المستخدمة إذا ترك العمل قبل أخذها، بغض النظر عن مدتها، وذلك عن الفترة التي لم يتمكن من استخدامها.