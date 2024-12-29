إجراءات قانونية لحماية المستأجرين من زيادة الإيجار في دبي

بالإضافة إلى ذلك، إذا كان أي من الطرفين ينوي إجراء تغييرات على شروط الإيجار، فيجب عليه إخطار الطرف الآخر قبل 90 يومًا على الأقل من انتهاء عقد الإيجار، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وذلك وفقًا للمادة 13 و14 من القانون رقم 33 لسنة 2008 المعدل للقانون رقم 26 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة دبي.