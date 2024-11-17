إجراءات الزواج المدني لغير المسلمين في أبوظبي

في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكن للأفراد غير المسلمين المقيمين أو الزوار التقدم بطلب الدخول في زواج مدني في أبوظبي، بشرط استيفائهم لمعايير محددة. وهذا وفقًا للمادة 2 من اللائحة رقم 8/2022 لدائرة القضاء في أبوظبي، القرار رقم 8 لسنة 2022 بشأن تعديل أنظمة الزواج والطلاق المدني في إمارة أبوظبي (المشار إليها فيما يلي باسم "الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في إمارة أبوظبي"):