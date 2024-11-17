إجراءات الزواج المدني لغير المسلمين في أبوظبي
السؤال: أنا وخطيبي انتقلنا مؤخرًا إلى أبوظبي من المملكة المتحدة ونرغب في الزواج هنا. هل يمكنك أن تخبرنا بالإجراءات الرسمية؟ نحن غير مسلمين.
الجواب: في هذه الحالة ينطبق قانون أبو ظبي لإجراءات الزواج والطلاق المدني في إمارة أبو ظبي.
في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكن للأفراد غير المسلمين المقيمين أو الزوار التقدم بطلب الدخول في زواج مدني في أبوظبي، بشرط استيفائهم لمعايير محددة. وهذا وفقًا للمادة 2 من اللائحة رقم 8/2022 لدائرة القضاء في أبوظبي، القرار رقم 8 لسنة 2022 بشأن تعديل أنظمة الزواج والطلاق المدني في إمارة أبوظبي (المشار إليها فيما يلي باسم "الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في إمارة أبوظبي"):
"يتولى مأمور التصديق القضائي إبرام وتسجيل عقود الزواج المدنية للزائرين والمقيمين في الدولة، وتسجيل الوصايا المدنية لمن تسري عليهم أحكام هذا القانون، مع مراعاة القواعد والأحكام المقررة قانوناً."
المادة 7 في شأن الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في إمارة أبوظبي تنص على أن "الزواج يعتبر مدنياً إذا تم وتسجيله وفقاً للقوانين والأنظمة دون مراعاة أي قانون ديني محدد".
كما أن المادة 8 من قانون الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في إمارة أبو ظبي تنص على شروط عقد الزواج المدني.
يتم عقد الزواج المدني إذا توفرت الشروط التالية:
- السن: أن يكون الزوج والزوجة قد أتموا (18) سنة ميلادية على الأقل، ويتم إثبات السن بموجب أي وثيقة رسمية صادرة عن الدولة التي ينتمون إليها.
- الإرادة الحرة لمن يرغب في الزواج؛ ويجب على الراغبين في الزواج أن يعربوا صراحة عن موافقتهم على الزواج، ولا ينبغي أن يكون هناك ما يمنع موافقتهم قانونًا.
- الأهلية: يجب أن يتمتع الزوجان بالقدرة العقلية اللازمة.
- عدم وجود قرابة دم، فلا يجوز أن يكون الزواج بين الإخوة أو الأبناء أو الأحفاد أو الأعمام أو العمات.
- عدم تعدد الزوجات: لا يرتبط أي من الزوجين بأي علاقة زوجية قائمة، ويجوز للرئيس إضافة أي شروط أخرى.
- يُعفى المتقدمون من تقديم شهادة الفحص الطبي قبل الزواج، ولا يُشترط وجود شهود لإتمام الزواج.
وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 9 من قانون الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في إمارة أبو ظبي على إجراءات تسجيل الزواج المدني.
إجراءات الزواج المدني:
يجوز للمشمولين بأحكام هذا القانون عقد زواجهم المدني أمام المحكمة، وذلك باتباع الخطوات التالية:
1. تعبئة النموذج المخصص لتسجيل الزواج المدني باللغتين العربية والإنجليزية والمتوفر على موقع الدائرة، وإرفاق المستندات المطلوبة ثم دفع الرسوم المقررة، ويجب على الزوجين الإفصاح عن وجود علاقة زوجية سابقة لأي منهما مع بيان تاريخ الطلاق، والإقرار بعدم وجود علاقة زوجية قائمة بينهما.
2. تتأكد المحكمة من توافر كافة شروط الزواج المدني واستيفاء الإجراءات المطلوبة.
3. في حال الموافقة على الطلب تقوم المحكمة بالاتصال بالزوجين خلال (3) أيام عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب لتحديد موعد إصدار وثيقة الزواج بحضور الزوجين أمام المحكمة سواء افتراضياً أو حضورياً في مقر المحكمة.
4. يقوم موثق الزواج بإثبات عقد الزواج ويصدر شهادة زواج مدنية ثنائية اللغة وفقاً للنموذج المرفق بهذا القرار، وتسجل هذه الشهادة وتحفظ في سجل الزواج المدني الإلكتروني.
استناداً إلى أحكام القانون المذكورة أعلاه، يجوز لك ولخطيبك تسجيل زواجك المدني في محكمة الأسرة المدنية بدائرة القضاء في أبوظبي.
القانون الواجب التطبيق: اللائحة رقم 8/2022 قرار رئيس دائرة القضاء في أبوظبي رقم 8 لسنة 2022 بشأن تعديل لائحة الزواج والطلاق المدني في إمارة أبوظبي
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