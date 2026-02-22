إجازة أم عمل..دليلك القانوني بالإمارات للتفاوض على التعويض أو إعادة جدولة المهام

سؤال: أعمل في شركة برية في دبي وتم تكليفي بمشروع قبل شهر واحد فقط من بدء إجازتي. سيستغرق المشروع ثلاثة أشهر على الأقل لإكماله، وأنا أعمل تحت ضغط المواعيد النهائية. من المستحيل إكمال المشروع إذا ذهبت في إجازة. يرفض رئيسي إعادة تكليفه لشخص آخر، قائلاً إنه يمكنني العمل أثناء الإجازة إذا لزم الأمر. ما هي خياراتي القانونية في هذا الموقف؟ هل يمكن لرئيسي أن يطلب مني العمل أثناء إجازتي؟ هل يمكن فصلي لعدم إكمال المشروع إذا تزامن موعده النهائي مع إجازتي المعتمدة؟

إجابة: في الإمارات العربية المتحدة، يعود تقدير منح الإجازة السنوية إلى صاحب العمل، وعادة ما يتم ذلك بالاتفاق المتبادل مع الموظف، بناءً على متطلبات العمل وتناوب الإجازات السنوية للموظفين' داخل الكيان.

يأتي هذا وفقًا للمادة 29 (4) من قانون العمل، والتي تنص على: “يجب على الموظف استخدام إجازته في سنة الاستحقاق. يجوز لصاحب العمل تحديد مواعيد الإجازة وفقًا لمتطلبات العمل وبالاتفاق مع الموظف أو تدوير الإجازات بين الموظفين لسير العمل بسلاسة، ويجب إخطار الموظف بتاريخ إجازته قبل شهر واحد على الأقل من ذلك.”

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة موظف بشكل قانوني لمجرد تزامن موعد نهائي لمشروع مع إجازة الموظف’ السنوية المعتمدة، خاصة إذا كانت الإجازة قد مُنحت وفقًا لقانون العمل. قد يُطعن في الفصل في مثل هذه الظروف باعتباره إنهاءً تعسفيًا أو غير قانوني.

في هذا الصدد، يمكن الرجوع إلى أحكام المادة 47 من قانون العمل. وتنص على ما يلي:

“المادة (47) الفصل التعسفي:

1. يكون فصل الموظف من قبل صاحب العمل تعسفياً إذا قدم الموظف شكوى جدية إلى الوزارة أو رفع دعوى ثبتت صحتها ضد صاحب العمل.

2. يدفع صاحب العمل للموظف تعويضاً عادلاً تقدره المحكمة المختصة، إذا تبين أن الفصل تعسفي عملاً بالفقرة (1) أعلاه.

يتم تحديد مبلغ التعويض بناءً على نوع العمل، ومدى الضرر الذي لحق بالموظف ومدة خدمته. وفي جميع الأحوال، يجب ألا يتجاوز مبلغ التعويض أجر ثلاثة أشهر’ للموظف، محسوبًا بناءً على آخر أجر استلمه الموظف.

3. لا تخل أحكام الفقرة (2) أعلاه بحق الموظف في بدل الإشعار ومكافأة نهاية الخدمة المستحقة له بموجب أحكام هذا القانون.”

بناءً على الأحكام القانونية المذكورة أعلاه، لا يجوز لصاحب العمل أن يطلب منك العمل خلال الإجازة السنوية.

ومع ذلك، يجوز لك ولصاحب العمل الاتفاق المتبادل على الشروط والأحكام للعمل خلال إجازتك السنوية.

بدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا أن تطلب من صاحب العمل إعادة جدولة إجازتك السنوية بعد الانتهاء من المشروع المقترح.

علاوة على ذلك، إذا عملت خلال الإجازة السنوية، فإن صاحب العمل ملزم بالتعويض عن هذه الأيام من خلال إجازة سنوية لاحقة أو أجر إضافي.

إذا وافقت طواعية على العمل، يمكنك التفاوض على تعويض مناسب وفقًا لقانون العمل. في حال قيام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل من جانب واحد، يمكنك المطالبة بالتعويض.

إذا تم تأييد المطالبة، يدفع صاحب العمل تعويضًا عن الفصل التعسفي، يصل إلى راتب ثلاثة أشهر'، بناءً على آخر راتب تقاضيته. إذا واجهت ضغطًا غير مبرر أو إجراءً سلبيًا، يمكنك طلب المزيد من الإرشادات أو تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين.