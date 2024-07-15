السباحة الليلية في دبي: ملاذ هادئ من حرارة النهار

مع ارتفاع درجات الحرارة في دبي خلال الصيف، والتي غالباً ما تتجاوز 45 درجة مئوية خلال النهار، يجد العديد من السكان الراحة في السباحة الليلية. وقد أدركت الجهات المعنية في حكومة دبي هذه الحاجة وأعلنت عن افتتاح ثلاث شواطئ جديدة للسباحة الليلية العام الماضي.

"ريتشيل هوكو"، صانعة محتوى فلبينية تبلغ من العمر 23 عاماُ والمعروفة باسم 'ريتشيل في دبي'، هي زائرة دائمة للشواطئ الليلية. قالت لخليج تايمز: 'بصفتي فتاة جزيرة من الفلبين، أنا محبة للشواطئ، وأنا سعيدة لأن دبي لديها هذه الشواطئ الليلية'.

وقالت الفلبينية التي تعيش في دبي منذ عام ونصف أن السباحة الليلية أصبحت نشاطاً مفضلاً لها ولأشقائها. وأضافت: 'مع جدول عملي، الليل هو الوقت الوحيد المتاح لنا، والشواطئ الليلية توفر بيئة هادئة ومنعشة للاسترخاء.'

وعند شرح ما تحبه أكثر في الشواطئ الليلية، قالت المقيمة في ديرة: "إنه الجو—إنه هادئ جداً، بطيء، ومهدئ للأعصاب." واصفة تجربتها في السباحة الليلية بأنها "ممتعة حقاً"، وأضافت راشيل: "الماء دافئ، ولا توجد أمواج تقريباً، لذا يمكنك الاسترخاء والاستمتاع بالأجواء، إنها طريقة رائعة للتخلص من التوتر بعد يوم طويل."