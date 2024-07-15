السباحة الليلية في دبي: ملاذ هادئ من حرارة النهار
مع ارتفاع درجات الحرارة في دبي خلال الصيف، والتي غالباً ما تتجاوز 45 درجة مئوية خلال النهار، يجد العديد من السكان الراحة في السباحة الليلية. وقد أدركت الجهات المعنية في حكومة دبي هذه الحاجة وأعلنت عن افتتاح ثلاث شواطئ جديدة للسباحة الليلية العام الماضي.
"ريتشيل هوكو"، صانعة محتوى فلبينية تبلغ من العمر 23 عاماُ والمعروفة باسم 'ريتشيل في دبي'، هي زائرة دائمة للشواطئ الليلية. قالت لخليج تايمز: 'بصفتي فتاة جزيرة من الفلبين، أنا محبة للشواطئ، وأنا سعيدة لأن دبي لديها هذه الشواطئ الليلية'.
وقالت الفلبينية التي تعيش في دبي منذ عام ونصف أن السباحة الليلية أصبحت نشاطاً مفضلاً لها ولأشقائها. وأضافت: 'مع جدول عملي، الليل هو الوقت الوحيد المتاح لنا، والشواطئ الليلية توفر بيئة هادئة ومنعشة للاسترخاء.'
وعند شرح ما تحبه أكثر في الشواطئ الليلية، قالت المقيمة في ديرة: "إنه الجو—إنه هادئ جداً، بطيء، ومهدئ للأعصاب." واصفة تجربتها في السباحة الليلية بأنها "ممتعة حقاً"، وأضافت راشيل: "الماء دافئ، ولا توجد أمواج تقريباً، لذا يمكنك الاسترخاء والاستمتاع بالأجواء، إنها طريقة رائعة للتخلص من التوتر بعد يوم طويل."
تجربة آمنة ومريحة
وقامت بلدية دبي بإنشاء شواطئ للسباحة الليلية بطول 3800 متر في جميرا 2 وجميرا 3 وأم سقيم 1، وتتميز هذه الشواطئ بأنظمة إضاءة ساطعة لمساعدة رجال الإنقاذ على مراقبة السباحين، وتعرض الشاشات الإلكترونية رسائل توعية لتعزيز الوعي بين مرتادي الشواطئ.
وتبنى مازن، الشاب الإماراتي البالغ من العمر 25 عاماً، السباحة الليلية أيضاً. قال: "منذ مايو، توقفت عن الذهاب إلى الشاطئ خلال النهار بسبب الحرارة وخطر الجفاف. أحد أصدقائي أوصى بالشواطئ الليلية، وأصبحت الآن عادة لي."
ويقدر ساكن الخوانيج الراحة وإجراءات السلامة التي توفرها الشواطئ الليلية. وقال مازن: "الأضواء الساطعة ووجود رجال الإنقاذ يمنحني راحة البال، ولا أضطر للقلق بشأن الحشود أو الحرارة. أحياناً، أتي إلى هنا في منتصف الأسبوع."
وأصبحت الشواطئ الليلية ملاذاً للمقيمين في "بارشا هايتس" وقالت "ناديا أوبير"الوافدة البالغة من العمر 33 عاماً: 'غالباً ما أتي إلى هنا في وقت متأخر جداً من الليل، حوالي الساعة الثانية صباحاً، عندما تكون الشواطئ شبه فارغة، إنه مكان هادئ وساكن للغاية، ويمكنني حقاً الابتعاد عن صخب المدينة وضجيجها.'
وتجد الوافدة الفرنسية تجربة السباحة الليلية منعشة. قالت: "الماء الدافئ والأجواء المهدئة يساعدانني على الاسترخاء واستعادة النشاط. إنها الطريقة المثلى للهروب من الحر والاسترخاء قبل العودة إلى المنزل".