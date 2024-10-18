9 سدود مائية في 13 منطقة بالإمارات

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، عن تشييد تسعة سدود مائية ضمن حزمة جديدة من مشاريع البناء، وتهدف الخطة الضخمة، التي تندرج ضمن مبادرات رئيس الدولة، إلى زيادة سعة تخزين المياه في الدولة إلى 8 ملايين متر مكعب، وبالتالي تعزيز تجميع مياه الأمطار ومنع الفيضانات في المناطق السكنية. ويسعى المشروع أيضاً إلى تعزيز البنية التحتية للدولة استجابة لتغير المناخ.