حكومي
9 سدود مائية في 13 منطقة بالإمارات
تعزيز تجميع مياه الأمطار ومنع الفيضانات في المناطق السكنية وتعزيز البنية التحتية للدولة استجابة لتغير المناخ
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، عن تشييد تسعة سدود مائية ضمن حزمة جديدة من مشاريع البناء، وتهدف الخطة الضخمة، التي تندرج ضمن مبادرات رئيس الدولة، إلى زيادة سعة تخزين المياه في الدولة إلى 8 ملايين متر مكعب، وبالتالي تعزيز تجميع مياه الأمطار ومنع الفيضانات في المناطق السكنية. ويسعى المشروع أيضاً إلى تعزيز البنية التحتية للدولة استجابة لتغير المناخ.
وبالإضافة إلى بناء مرافق جديدة لتخزين المياه، تشمل الخطة توسيع سدين قائمين ومجموعة من حواجز الأنقاض.
سيتم تنفيذ المشروع خلال 19 شهراً في 13 منطقة سكنية، بما في ذلك:
منطقة شيص بالشارقة ومدينة خورفكان
منطقة مصفوت عجمان
رأس الخيمة الشام والفحلين
مدينة محمد بن زايد بالفجيرة والحيل والقرية وقدفع ومربح وضدنا والسيجي والغازمري
المزيد سوف يتبع